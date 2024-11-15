الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق اليوم الجمعة 15/11/2024

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين 5 إلى 11.5 جنيه؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<span style=
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

<span style=
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

 ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 437.7 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 470 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

 

<span style=
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

ارتفاع سعر اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 411.5 جنيه، بارتفاع 11.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

txt

طرح اللحوم البلدية بـ 290 جنيها والبيض بـ 150 بمنافذ الثروة الحيوانية بأسيوط (صور)

txt

رجعت إلى معدلها اليومي، اللحوم الضاني تصالح المصريين بانخفاض ملحوظ في الأسعار

 ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسعار اللحوم أسعار اللحوم الضأن أسعار اللحوم الضاني أسعار لحوم ارتفاع سعر اللحوم ارتفاع اسعار اللحوم اللحم الضاني اللحوم الضأن اللحوم الضاني سعر اللحم سعر اللحوم سعر اللحوم الضأن سعر اللحوم الضاني سعر كيلو اللحم سعر كيلو لحوم سعر لحوم سعر لحوم الضأن كيلو اللحم

مواد متعلقة

رجعت إلى معدلها اليومي، اللحوم الضاني تصالح المصريين بانخفاض ملحوظ في الأسعار

يصل لـ 29 جنيهًا، انخفاض أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق

انخفاض يصل لـ 12.5 جنيه في أسعار اللحوم الكندوز بالأسواق

بعد الضاني، جنون الأسعار يضرب اللحوم الكندوز بالأسواق

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

كبير السن يبدأ بـ 250 جنيها والصغير يصل إلى 500، تباين أسعار اللحوم الكندوز في الأسواق

الأكثر قراءة

بتوصية إيلون ماسك، من هو المصري المرشح لتولي وزارة في إدارة ترامب؟

سعر جرام الذهب محليا اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

الموت يفجع الفنان أحمد خالد صالح للمرة الثانية خلال 24 ساعة

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

النصر الليبي يفوز على الزمالك 2-1 في مباراة اعتزال خالد حسين (صور)

سعر الجنيه الذهب بحركة تداولات مساء الجمعة 15 نوفمبر 2024

سعر الجنيه الإسترليني بالبنك المركزي اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

ماسك يعلن عن وظائف مجانية للأذكياء فقط

رئيس وكالة روس كوسموس يظهر بساعة يد تشبه التي يرتديها بوتين

الأمير هاري يتمسك بمقاضاة مجموعة روبرت مردوخ

فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

سعر السكر في الأسواق اليوم الجمعة 15-11-2024

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحكمة في المنام وعلاقتها بأخبار سعيدة وفرج بعد ضيق

لماذا اختص الله جبريل وميكائيل بالذكر من الملائكة؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

من خواطر الشعراوي، ما صحة قول النبي موسى «سيري خلفي» لابنة شعيب؟ (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads