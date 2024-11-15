ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالأسواق اليوم الجمعة 15/11/2024

سجلت أسعار لحوم الضأن ارتفاعا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين 5 إلى 11.5 جنيه؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 5 جنيهات مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 437.7 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 470 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

ارتفاع سعر اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 411.5 جنيه، بارتفاع 11.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 240 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.