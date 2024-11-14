انطلاق انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة الإسماعيلية الأهلية (صور)

أعطى الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، إشارة انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة اليوم الخميس، حيث تم فتح باب الترشح للعام الجامعي 2024/2025، وتمكين الطلاب من سحب وتقديم استمارات الترشح.

تطبيق الخريطة الزمنية للانتخابات

يأتي هذا الحدث ضمن الخريطة الزمنية التي وضعها الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقد بدأ الماراثون بتوثيق لحظة انطلاقه بصورة تذكارية أمام مبنى الجامعة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الدكتور ناصر مندور، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتورة غادة حداد عميد قطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة، والدكتور محمد عبد الهادي منسق الأنشطة الطلابية، إضافة إلى أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، ومقرر الأسرة الطالب أحمد ياسر.

جانب من متابعة الانتخابات،فيتو

جانب من متابعة الانتخابات،فيتو

جانب من متابعة الانتخابات،فيتو

إجراء الانتخابات وسط شفافية كبيرة

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بالحضور اللافت من الطلاب حيث أن هذه المشاركة تعكس وعيًا كبيرًا بأهمية الديمقراطية والعمل الطلابي.

جانب من متابعة الانتخابات،فيتو

جانب من متابعة الانتخابات،فيتو

جانب من متابعة الانتخابات،فيتو

وعبّر عن ثقته بأن الانتخابات ستجري بروح من الشفافية والنزاهة، مع تأكيده على أن الجامعة تلتزم بعدم التدخل في إرادة الطلاب وتوفير بيئة محايدة تضمن للطلاب ممارسة ديمقراطية حقيقية.

جانب من متابعة الانتخابات،فيتو

جانب من متابعة الانتخابات،فيتو

جانب من متابعة الانتخابات،فيتو

دعوة الطلاب للمشاركة

وفي السياق ذاته، دعا الدكتور عادل حسن الطلاب إلى المشاركة الإيجابية عبر الترشح أو الإدلاء بأصواتهم لتحقيق الشفافية وإظهار القوة الديمقراطية لاتحاد طلاب الجامعة، مشددًا على أهمية الابتعاد عن أي دعايات سياسية أو دينية أو طائفية، وأن تكون الدعاية مركزة على إنجازات الطالب الشخصية وما قدمه لخدمة زملائه.

وأكدت الدكتورة غادة حداد على وجود شروط محددة يجب توافرها في الطلاب المرشحين، مشيرة إلى أن تلك الشروط تهدف إلى تحقيق أفضل تمثيل طلابي.

جانب من متابعة الانتخابات،فيتو

جانب من متابعة الانتخابات،فيتو

جانب من متابعة الانتخابات،فيتو

جانب من متابعة الانتخابات،فيتو

وأضافت الدكتورة سهير أبو عيشه أن من أهم هذه الشروط أن يكون الطالب مصري الجنسية وحسن السيرة والسلوك.

من جهته، أكد الدكتور محمد عبد الهادي، منسق الأنشطة الطلابية، على أن حجم المشاركة في الانتخابات كبير، مما يعكس رغبة الطلاب في التعبير عن آرائهم والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية، مؤكدًا على استمرار الجامعة في دعم مثل هذه الفعاليات التي تعزز من روح المشاركة والمسؤولية لدى الطلاب.

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