جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول مشكلات الأطفال والمراهقين بالإسماعيلية (صور)

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية في جامعة قناة السويس، وبالتعاون مع كلية التربية برنامجًا تدريبيًا بعنوان: "مشكلات الأطفال والمراهقين"، بمدرسة المدينة المنورة الإعدادية المشتركة، بالاسماعيلية وبحضور 26 طالبًا وطالبة.

المشرفون ورعاة البرنامج

ويقام البرنامج تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس وبإشراف على البرنامج الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية.

جانب من البرنامج،فيتو

جانب من البرنامج،فيتو

التغيرات الخاصة بمرحلة المراهقة

حيث قدمت المحاضرة الدكتورة هبة سعد حسين أبو النجا، مدرس الصحة النفسية بكلية التربية، رؤية علمية وعملية حول التغيرات التي تحدث في مرحلة المراهقة المبكرة وكيفية تعامل الطلاب معها.

كما تناولت الدكتورة هبة أبو النجا دور الأسرة والعوامل الإجتماعية في ظهور المشكلات السلوكية، مؤكدة أهمية تعزيز التعاون السوي بين الطلاب وأسرهم لتحقيق تربية سليمة.

جانب من البرنامج،فيتو

جانب من البرنامج،فيتو

جانب من البرنامج،فيتو

محاور البرنامج التدريبي

وتناولت محاور البرنامج دراسة أهم المشكلات الصحية والسلوكية التي تواجه الأطفال والمراهقين، ومنها: العناد، الغيرة، الغضب، الخجل، الخوف، التشتت وعدم التركيز، البدانة، اضطرابات النوم والكلام، التبول اللاإرادي، وقضم الأظافر.

وتم التطرق إلى أسباب هذه المشكلات وطرق الوقاية منها وعلاجها.

واختتم البرنامج تحت تنظيم المهندسة وفاء إمام، مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئية، وأحمد رمضان، مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.





ومن جانبه أكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن هذا البرنامج يأتي في سياق جهود الجامعة لنشر الوعي المجتمعي بين فئة الشباب والمراهقين وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات النفسية والاجتماعية.

وأوضح "مندور" أن الجامعة تولي أهمية خاصة لدعم الأجيال الناشئة وتأهيلهم لتحقيق التوافق النفسي والإجتماعي في مراحلهم العمرية المختلفة.

من جهتها، أوضحت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البرامج التدريبية الموجهة لطلاب المدارس تسعى إلى دراسة أهم المشكلات التي تواجه الأطفال والمراهقين، والعمل على تعزيز قدرتهم على التفاعل الإيجابي مع محيطهم الأسري والاجتماعي.

وأشارت دينا أبو المعاطي إلى أن الجامعة ملتزمة بالتعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية لتحقيق الأهداف التربوية والبيئية المشتركة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ