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رياضة

ليفربول ينافس مانشستر يونايتد على ضم نجم بورنموث

المجري ميلو كيركيز
المجري ميلو كيركيز نجم بورنموث

 دخل نادي ليفربول الإنجليزي في سباق مع غريمه التقليدي مانشستر يونايتد، من أجل ضم المجري ميلو كيركيز الظهير الأيسر لنادي بورنموث. 

وكشفت شبكة "أنفيلد ووتش"، أن ليفربول يرغب في ضم الظهير الأيسر لفريق بورنموث والمنتخب المجري، ميلوس كيركيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن الريدز يواجهون منافسة شرسة مع مانشستر يونايتد حول ضم اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا. 

وحصل ليفربول على إذن من بورنموث للتحدث مع كركيز، وسط حالة من عدم اليقين بشأن أندرو روبرتسون ولوك شو. 

 

وخاض كيركيز هذا العام 11 مباراة مع فريقه بورنموث في جميع المسابقات، حيث قام بصناعة هدفين طوال الموسم. 

 

ليفربول يُحدد بديل أرنولد

 فيما كشفت تقارير صحفية، أن إدارة نادي ليفربول استقرت على بديل ألكسندر أرنولد، لاعب الفريق الأول بالريدز، في حالة رحيله إلى ريال مدريد، في الميركاتو الصيفي المقبل. 

وأكدت تقارير صحفية، أن ألكسندر أرنولد أثار اهتمام ريال مدريد، مما يعني أن ليفربول سيحتاج إلى استبداله بلاعب من نفس الطراز، في حين يقدم جيريمي فريمبونج، لاعب باير ليفركوزن الألماني، مجموعة مهارات مختلفة، إلا أنه يمتلك سمات متميزة بفضل سرعته وذكائه الهجومي والمراوغة. 

وتدرج فريمبونج في صفوف مانشستر سيتي قبل أن يوقع مع سيلتيك في عام 2019 وبعدها انتقل إلى بايرن ليفركوزن، وتردد مؤخرًا أن بيب جوارديولا حريص على إعادته إلى الاتحاد. 

وأشار التقرير إلى أن المبلغ المطلوب لتفعيل الشرط الجزائي في عقد فريمبونج غير واضح، لكن التقارير تزعم أن عرضًا بقيمة 44 مليون دولار تقريبًا سيسمح لليفربول بفتح محادثات مع اللاعب. 

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