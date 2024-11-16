ثنائي ليفربول يقودان هولندا أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

يستضيف منتخب هولندا نظيره المجري، على ملعب "أمستردام أرينا"، بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يقود ثنائي ليفربول فان دايك وجاكبو منتخب الطواحين الهولندية أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية وجاء التشكيل المتوقع كالتالي

تشكيل هولندا المتوقع أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

حارس المرمى: فيريروجن.

خط الدفاع: دومفيرس، دي فري، فان دايك، هاتو.

خط الوسط، جرافينبيرش، ريندرز، مادورو.

خط الهجوم: مالين، بروبي، جاكبو.

موعد مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية



تذاع مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD 2.



ويقع منتخب هولندا مع المجر في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات البوسنة والهرسك ومنتخب ألمانيا.

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما تأتي المجر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.