السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ثنائي ليفربول يقودان هولندا أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

هولندا
هولندا

يستضيف منتخب هولندا نظيره المجري، على ملعب "أمستردام أرينا"، بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية مساء اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يقود ثنائي ليفربول فان دايك وجاكبو منتخب الطواحين الهولندية أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية وجاء التشكيل المتوقع كالتالي 

تشكيل هولندا المتوقع أمام المجر في دوري الأمم الأوروبية

حارس المرمى: فيريروجن.

خط الدفاع: دومفيرس، دي فري، فان دايك، هاتو.

خط الوسط، جرافينبيرش، ريندرز، مادورو.

خط الهجوم: مالين، بروبي، جاكبو.

موعد مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر.

 

القناة الناقلة لمباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية


تذاع مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية عبر قناة beIN sports HD 2.


ويقع منتخب هولندا مع المجر في المجموعة الثالثة والتي تضم منتخبات البوسنة والهرسك ومنتخب ألمانيا.

ويحتل المنتخب الهولندي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، بينما تأتي المجر في المركز الثالث برصيد 5 نقاط.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري ابطال افريقيا، دوري ابطال اسيا، والأحداث والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة إلى الحصرية لـ اخبار الفن لعدة قرون ثقافية وأدبية .

 

 

هولندا المجر دوري الأمم الأوروبية ليفربول هولندا والمجر مباراة هولندا والمجر

مواد متعلقة

موعد مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

موعد مباراة هولندا والمجر في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

جريمة في حق الوطن، خبير اقتصادي يكشف سر الحصيلة الدولارية للمصدرين

مطالب دفاع فتوح خلال جلسة محاكمته بتهمة دهس أمين شرطة وتعاطي مخدرات (فيديو وصور)

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

آخر مستجدات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم في مجلس النواب

الفراخ البيضاء تسجل 68 جنيهًا، انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

بمشاركة مصر، كل ما تريد معرفته عن قمة مجموعة العشرين المقبلة بالبرازيل

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

اعتراف في الوقت الضائع، بايدن: زوجتي كانت تريد إرسالي إلى الفضاء بسبب هفواتي (فيديو)

مصرع 10 أطفال حديثي الولادة وإصابة 16 آخرين في حريق بمستشفى بالهند (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

عودة قوية للأمطار، بيان تحذيري من الأرصاد الجوية بشأن طقس اليوم السبت

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم الجمعة 15-11-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 15-11-2024

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة، السلندرات تسجل 140 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

على رأسهم لاعب مصري.. 5 مواهب عربية تتألق مع باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

تفسير حلم السجود في المنام وعلاقته بالسلام الداخلي والروحانية العالية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads