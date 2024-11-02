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رياضة

مانشستر سيتي يخسر من بورنموث 2-1 في الدوري الإنجليزي

بورنموث، فيتو
بورنموث، فيتو

انتهت مباراة بورنموث ومانشستر سيتي بنتيجة 2-1 لبورنموث، على ملعب فيتاليتي، ضمن لقاءات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل هدفي بورنموث في مرمى مانشستر سيتي، أنطوان سيمينيو في الدقيقة 9، إيفانيلسون في الدقيقة 64، بينما سجل هدف السيتي جوسكو جفارديول في الدقيقة 82.

واعتمد  المدرب الإسباني على ماتيوس نونيز، المتألق في الآونة الأخيرة، رفقة إلكاي جوندوجان، وماتيو كوفاسيتش في وسط الملعب.

فيما بدأ برناردو سيلفا وفيل فودين في خط الهجوم رفقة الهداف النرويجي إيرلينج هالاند.

وجلس على مقاعد البدلاء كيفن دي بروين، لأول مرة منذ فترة طويلة بعد تعافيه من الإصابة، رفقة الجناح البرازيلي سافينيو.

ترتيب مانشستر سيتي وبورنموث

وبهذه النتيجة يحتل مانشستر سيتي الترتيب الثاني برصيد 23 نقطة، فيما يحتل بورنموث المركز الثامن برصيد 15 نقطة في جدول الدوري الإنجليزي.

تشكيلة مانشستر سيتي أمام بورنموث

حراسة المرمى: إيدرسون

خط الدفاع: كايل ووكر، مانويل أكانجي، ناثان آكي، جوسكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، إلكاي جوندوجان، نونيز.

خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، برناردو سيلفا.

 

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