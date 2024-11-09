برينتفورد يفوز على بورنموث 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي (صور)

فاز فريق برينتفورد على نظيره بورنموث 3-2 في المباراة التي تجمع الفريقين جريفين بارك في إطار لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.

افتتح إيفانيلسون التسجيل لـ بورنموث في الدقيقة 16، فيما تعادل لـ برينتفورد اللاعب يوان ويسا في الدقيقة 26، وعاد بورنموث للتقدم مرة أخرى عن طريق جاستن كلويفرت في الدقيقة 48، قبل أن يسجل برينتفود هدفين عن طريق ميكيل دامسجارد في الدقيقة 49 ويوان ويسا في الدقيقة 57.

تشكيل برينتفورد أمام بورنموث

تشكيل بورنموث أمام برينتفورد

وفي نفس الجولة يستعد فريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح لمواجهة نظيره أستون فيلا، في إطار لقاءات الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد".

ويسعى ليفربول إلى مواصلة سلسلة انتصاراته من أجل تعزيز صدارته لجدول البطولة قبل فترة التوقف الدولي الخاص بشهر نوفمبر.

موعد مباراة ليفربول ضد أستون فيلا



تنطلق مباراة ليفربول وأستون فيلا اليوم السبت في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.



القناة الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا



تذاع مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.



مواعيد مباريات الجولة الحادية عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون ضد مانشستر سيتي - السبت 9 نوفمبر- 7:30 مساء

ليفربول ضد أستون فيلا - السبت 9 نوفمبر- 10 مساء

مان يونايتد ضد ليستر سيتي - الأحد 10 نوفمبر - 4 مساء

نوتنجهام فورست ضد نيوكاسل يونايتد - الأحد 10 نوفمبر -4 مساء

توتنهام ضد إبسويتش تاون - الأحد 10 نوفمبر- 4 مساء

تشيلسي ضد آرسنال - الأحد 10 نوفمبر -6:30 مساء