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صيدلة القناة تعلن آخر موعد للتسجيل بالمؤتمر السنوي السادس للدراسات العليا

الدكتور ناصر مندور
الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس،فيتو

تستعد كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس لتنظيم المؤتمر السنوي السادس للدراسات العليا والبحوث بعنوان:"نحو آفاق جديدة في البحث العلمي الصيدلي 4"، وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس. 

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وبإشراف عام الدكتور محمد سعد زغلول، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على كلية الصيدلة. 

ويتولى رئاسة المؤتمر الدكتورة أماني كمال، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ويشرف على تنسيقه الدكتور تامر حسنين حامد، فيما تتولى الدكتورة إيمان طه عبد الحميد مهام مقرر المؤتمر. ومن المقرر أن يُعقد الحدث يوم الاثنين الموافق 9 ديسمبر 2024 في قاعة المؤتمرات بمبنى كلية الصيدلة الجديد. 

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط التالي حتى موعد أقصاه يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر 2024:

التسجيل في المؤتمر عبر الرابط:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=fiSXItmHmEWL4DEd9HgNK8yj4rA_ShdGssEU6_6y5lZUNEc5OFVQWVpKVVhSVzNFN1FKVFJPQ1hNMiQlQCNjPTEu

كما يُرجى من الباحثين إرسال ملخصات أبحاثهم على البريد الإلكتروني:
Postgraduate_Conference_2024_2025@pharm.suez.edu.eg
في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024. 

الهدف من عقد المؤتمر 

ويأتي هذا المؤتمر في إطار حرص كلية الصيدلة بجامعة قناة السويس على دعم البحث العلمي وتطوير الدراسات العليا، ويُعد فرصة مميزة لتبادل المعرفة واستكشاف آفاق جديدة في مجال البحث العلمي الصيدلي.

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