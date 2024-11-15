رفع 555 حالة إشغال طريق خلال أسبوع في الإسماعيلية (صور)

رفعت الوحدات المحلية بمراكز مدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، ما يقرب من 555 حالة إشغال طريق، وحررت 118 مخالفة للتعد على حرم الطريق العام خلال أسبوع في المحافظة.

أحياء محافظة الإسماعيلية الثلاثة

ورفعت الوحدة المحلية بحيِّ أول إشغالات الطريق العام بمنطقة نمرة 6، حيث تم رفع 200 كرسي، 10 ترابيزات وتحرير 6 مخالفات، بينما رفعت الوحدة المحلية بحيِّ ثانِ مدينة الإسماعيلية، 100 حالة إشغال طريق من عدة مناطق منها "شارع العشريني، شارع طنطا، شارع السكة الحديد، منطقة حي السلام، منطقة عرايشيه مصر"، تشمل "تند وفروشات، كراسي، ترابيزات، أكشاك حديد، استاند عرض" .



جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جهود حي ثالث في الإسماعيلية

أيضًا نفذت الوحدة المحلية بحيِّ ثالث مدينة الإسماعيلية، 5 حملات مكبرة لرفع الإشغالات، تشمل "فروشات، ثلاجات عرض، استاند عرض، وتاندة مخالفة" وتم تحرير المحاضر اللازمة.

جهود مركز ومدينة القنطرة غرب

وفي مركز ومدينة القنطرة غرب، تم رفع 213 حالة إشغال طريق من نطاق "شارع التحرير، شارع السويس، مدخل سوق الخضار، الموقف الجديد"، تشمل مفروشات خضار، أكشاك فتارين عرض، أما في مركز ومدينة فايد تم رفع الإشغالات والمرور على المحال التجارية بنطاق قرية الهويس، مدينة فايد.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

رفع الإشغالات بمدينة القصاصين

تم رفع الإشغالات بنطاق مركز ومدينة القصاصين، حيث تم رفع الإشغالات من نطاق "شارع المعاهدة، الشئون الاجتماعية، السوق القديم، الدواويس، الطريق الواصل بين قرية السلام وعزبة أم عزام".

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وفي نفس السياق، رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير ما يقرب من 22 حالة إشغال طريق بنطاق "الشارع الرئيسي، ميدان الإصلاح، كوبري التل، شارع أحمد عرابي حتى تل البلد"، تشمل كراسي ترابيزات، استاندات، أقفاص بلاستيك، حواجز حديدية، بالإضافة لتحرير 6 مخالفات لسيارة؛ لتكرار الوقوف بالشارع بغير الأماكن المخصصة، وإرسالها لإدارة المرور لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

جانب من الحملات،فيتو

يأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية،للوحدات المحلية بتكثيف جهودها في إزالة كافة الإشغالات والمعوقات التي تعيق الحركة المرورية، والحفاظ على الوجه الحضاري للمحافظة، وتوفير رصيف آمن لكبار السن والأطفال وذوي الهمم.