تنفيذ 31 حالة إزالة فورية لتعدِّيات بالبناء في الإسماعيلية خلال أسبوع (صور)

قامت الوحدات المحلية بمراكز ومدن وأحياء محافظة الإسماعيلية، بتنفيذ 31 حالة إزالة فورية لتعديات بالبناء المخالف، على مساحة 1816 مترا.

جهود الأحياء

حيث قامت الوحدة المحلية لحى أول مدينة الإسماعيلية بإيقاف حالتي تعدٍّ بالبناء المخالف، بمنطقة أرض الجمرك ومنطقة الأسرة، كما قامت الوحدة المحلية لحي ثان مدينة الإسماعيلية بتنفيذ إزالة فورية لأربع حالات تعدٍّ.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

تمثلت الحالة الأولى، في فك شدة خشبية لسقف الدور الرابع علوي، بناء بدون ترخيص، بحي السلام، والحالة الثانية، فكانت عبارة عن فك شدة خشبية لأعمدة الدور الحادي عشر بعد المسحور بشارع شحته السكة الحديد.

جانب من الحملات،فيتو

فيما تمثلت الحالة الثالثة، عبارة عن فك شدة خشبية لسقف الدور الخامس علوي بشارع رضا، والحالة الرابعة، عبارة عن فك شدة خشبية لسقف الدور الثاني علوي بشارع طنطا بعد العشريني بمنطقة حي السلام.

جهود حي ثالث

كما قامت الوحدة المحلية لحي ثالث مدينة الإسماعيلية، بإيقاف 7 حالات تعدٍّ بالبناء المخالف، بمناطق أرض الجمعيات، جاردن سيتى، والزهور.

وتابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، تنفيذ إزالة فورية لمبنى مخالف من الطوب الأبيض، على مساحة 24 مترا بقرية كسفريت.

جانب من الحملات،فيتو

جانب من الحملات،فيتو

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، بتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد بالبناء المخالف على أملاك الدولة، لسور من الطوب الأبيض، على مساحة 160 مترا، بالمدينة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، بتنفيذ إزالة فورية لـ 8 حالات، عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض ومنازل غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان، على مساحة 1047 مترا.

مركز ومدينة القصاصين

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بتنفيذ إزالة فورية لست حالات تعدٍّ بالبناء المخالف.

فكانت الحالة الأولى، عبارة عن فك شدة خشبية لإقامة أعمدة خرسانية بالدور الثاني علوي، على مساحة 120 مترا، بقرية المحسمة القديمة، الحالة الثانية، فكانت عبارة عن إزالة فورية لحجرة غير معرشة، مبنية من الطوب الأبيض، (بناء مخالف) على أرض زراعية، على مساحة 20 مترا.





فيما تمثلت الأربع حالات الأخرى، عبارة عن تنفيذ إزالة فورية لـ4 حالات تعدٍّ (بالبناء المخالف) على الأراضي الزراعية، على مساحة 345 مترا، بولاية الزراعة.

جهود مركز ومدينة التل الكبير

وفى السياق ذاته، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بتنفیذ إزالة فورية لحالتي تعدٍّ بالبناء المخالف، بالتل الصغير، عبارة عن سملات خرسانية، على مساحة 100 متر، كما تم تنفيذ إزالة لسور من الطوب الأبيض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، لكافة الوحدات المحلية بضرورة الحفاظ على أراضي أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء، والبناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة.

