البلدان النامية غير الساحلية تحت المجهر في مؤتمر الأطراف COP29

شهد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 جلسة نقاش مكثفة حول التحديات التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية (LLDCs) في جهودها لمواجهة تغير المناخ.

الجلسات النقاشية بمؤتمر الأطراف كوب 29

وسلطت الجلسة الضوء على العقبات التي تحول دون قدرة هذه الدول على تطوير حلول مبتكرة وبناء أنظمة بيئية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة.

وتعتبر البلدان النامية غير الساحلية من أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ، وذلك بسبب موقعها الجغرافي وعوامل أخرى مثل الفقر وعدم كفاية البنية التحتية. وتتعرض هذه الدول لمجموعة واسعة من التحديات، بما في ذلك الجفاف والتصحر والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.

العقبات التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية

وتم تسليط الضوء على العديد من العقبات التي تحد من قدرة هذه الدول على التصدي لتغير المناخ، مثل نقص التمويل، وقلة الوعي، وضعف المؤسسات، والاعتماد الكبير على الزراعة، كما تم استعراض مجموعة من الحلول المبتكرة التي يمكن للبلدان النامية غير الساحلية تبنيها، مثل الزراعة المستدامة، وإدارة المياه بكفاءة، وتطوير الطاقة المتجددة.

وأكدت الجلسة على أهمية تعزيز الشراكات بين البلدان النامية غير الساحلية والبلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات وتوفير الدعم المالي والتقني.

وتعتبر هذه الجلسة خطوة مهمة في مسار مؤتمر الأطراف COP29، حيث تساهم في زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، وتشجع على اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذه الدول في جهودها للتكيف مع تغير المناخ.