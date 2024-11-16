السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

البلدان النامية غير الساحلية تحت المجهر في مؤتمر الأطراف COP29

مؤتمر المناخ بأذربيجان،
مؤتمر المناخ بأذربيجان، فيتو
ads

 شهد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 جلسة نقاش مكثفة حول التحديات التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية (LLDCs) في جهودها لمواجهة تغير المناخ.

الجلسات النقاشية بمؤتمر الأطراف كوب 29

وسلطت الجلسة الضوء على العقبات التي تحول دون قدرة هذه الدول على تطوير حلول مبتكرة وبناء أنظمة بيئية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية المتسارعة.

وتعتبر البلدان النامية غير الساحلية من أكثر الدول تأثرًا بتغير المناخ، وذلك بسبب موقعها الجغرافي وعوامل أخرى مثل الفقر وعدم كفاية البنية التحتية. وتتعرض هذه الدول لمجموعة واسعة من التحديات، بما في ذلك الجفاف والتصحر والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر.

العقبات التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية

وتم تسليط الضوء على العديد من العقبات التي تحد من قدرة هذه الدول على التصدي لتغير المناخ، مثل نقص التمويل، وقلة الوعي، وضعف المؤسسات، والاعتماد الكبير على الزراعة، كما تم استعراض مجموعة من الحلول المبتكرة التي يمكن للبلدان النامية غير الساحلية تبنيها، مثل الزراعة المستدامة، وإدارة المياه بكفاءة، وتطوير الطاقة المتجددة.

وأكدت الجلسة على أهمية تعزيز الشراكات بين البلدان النامية غير الساحلية والبلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية لتبادل الخبرات وتوفير الدعم المالي والتقني.

وتعتبر هذه الجلسة خطوة مهمة في مسار مؤتمر الأطراف COP29، حيث تساهم في زيادة الوعي بالتحديات التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، وتشجع على اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذه الدول في جهودها للتكيف مع تغير المناخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

COP29 ارتفاع مستوي سطح البحر الطاقة المتجددة المؤسسات الدولية سطح البحر مواجهة تغير المناخ مؤتمر الأطراف COP29 مؤتمر الأطراف مؤتمر الأطراف كوب 29

مواد متعلقة

الطاقة والسلام محور اهتمام مؤتمر الأطراف COP29

ضبط مصنع طحينة غير مرخص بالصف ومصادرة مواد خام مجهولة المصدر

محافظ الجيزة يفتتح مسجد التقوى بمدينة 6 أكتوبر (صور)

COP29 وبنك التنمية الآسيوي يناقشان التحول العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون (صور)

حي الوراق يشن حملة ضخمة لإزالة الإشغالات بكورنيش النيل (صور)

دول العالم تتكاتف في COP29 لتنفيذ اتفاق باريس وتعزيز التنمية المستدامة (صور)

إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الجيزة (صور)

دول آسيا الوسطى تطلق حوارًا جديدًا للعمل المناخي في COP29 (صور)

الأكثر قراءة

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

قبل ساعات من غلق باب الترشح، هاني أبو ريدة يقترب من رئاسة اتحاد الكرة بالتزكية

تراجع سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024

خبير اقتصاد يكشف سيناريوهات اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

أسعار الأسماك اليوم، قشر البياض يسجل 270 جنيهًا في سوق العبور

حبس أحمد فتوح سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية دهس أمين شرطة

منوعات

المزيد

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

أسعار الخضراوات اليوم، البصل يبدأ من 9 جنيهات في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

محطات في قضية أحمد فتوح بتهمة دهس أمين شرطة وتعاطي المخدرات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

هل فلوس «الجمعية» مع زملائي من باب الربا؟ رد حاسم من الأزهر للفتوى

شخصان تمنى المشركون نزول القرآن عليهما بدلا من النبي، من هما؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads