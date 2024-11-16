دفاع أحمد فتوح: الفيفا أجرى تحليل مخدرات لموكلي وأظهر سلبيته

محاكمة أحمد فتوح، كشف دفاع اللاعب أحمد فتوح خلال مرافعته أمام محكمة مطروح أنه قبل أي بطولة دولية، يتم إجراء تحليل مخدرات للاعب من قبل الفيفا، وظهرت النتائج سلبيا في الفترة من 2021 إلى 2024.

وتقدم دفاع اللاعب أحمد فتوح بعدة طلبات لهيئة المحكمة خلال جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حادث دهسه أمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي، وتهمة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة.

وطالب الدفاع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح طبقا لنص المادة ١٨ مكرر أ من قانون الإجراءات والمادة ۱/۳۲ من قانون العقوبات.

أما بالنسبة لتهمة الإحراز بقصد التعاطي لجوهر الحشيش المخدر، وتهمة قيادة مركبة آلية تحت تأثير مخدر الحشيش وهما الاتهامين الأول والثاني بقرار الاتهام، فقد طالب ببراءة المتهم من الاتهامين المنسوبين إليه تأسيسا على:-

بطلان إخضاع المتهم لإجراء سحب عينة منه لانتفاء حالة من حالات التلبس الواردة في نص المادة ٦٦ من قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۳ والمعدل وبطلان الدليل المستمد منه. بالقانون رقم 1 لسنة ۲۰۲۱ والمادة ٣٠ من قانون الإجراءات الجنائية.

عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير المستشفى وتقرير الإدارة الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم الماثل. المركزية للمعامل الكيميائية بقطاع الطب الشرعي وقصورها عن بلوغ حد.

خلو الأوراق من أي دليل يقيني يقطع بإسناد الإحراز أو الحيازة للمخدر موضوع قرار الاتهام للمتهم الماثل.

عدم جدية تحريات المباحث وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام بالحيازة والأحراز بقصد التعاطي للمتهم الماثل.

وبدأت محكمة جنايات مطروح رابع جلسات محاكمة لاعب الزمالك أحمد فتوح، في اتهامه بالقتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، في حادث دهسه أمين شرطة أثناء عبوره الطريق بأحد شوارع الساحل الشمالي.

تفاصيل الاتهامات الموجهة لفتوح في أمر الإحالة

وكشفت التحقيقات المبينة في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، قاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش.

ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد" وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطي المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية (ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراع في مسلكه في الطريق وبذل أقصى عناية والتزام الحذر والحيطة اللازمين معرضًا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقييد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح للمحاكمة.

مشاهد من أولى جلسات محاكمة فتوح

فى أولى جلسات محاكمته، حضر مع أحمد فتوح لاعب الزمالك عدد كبير من المحامين، وأجمعوا على طلب رئيسي واحد هو إخلاء سبيل اللاعب بأى ضمان تراه المحكمة، كي يتمكن من تقديم واجب العزاء لأسرة الضحية، والبدء فى إجراءات التصالح ومن بينها دفع الدية المقررة شرعا.

وفى تلك الجلسة وجه رئيس المحكمة عدة أسئلة للمتهم أحمد فتوح من بينها:«انت بتاخد مخدرات يا احمد ؟» فرد: لا يا فندم، وسأله القاضى: انت تسببت في وفاة المجنى عليه السيد احمد السيد الشبكى بالخطأ بسيارتك؟ فرد اللاعب: ماكنتش أقصد يا فندم، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم 16 سبتمبر مع استمرار حبس أحمد فتوح.

تفاصيل أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح من هنــــــــا

مشاهد من ثاني جلسات محاكمة المتهم

وفي ثاني جلسات محاكمة اللاعب أحمد فتوح، عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف من وسائل الإعلام والمحامين، وعدد من أصدقاء وأقارب فتوح، وأيضا أقارب ودفاع أمين الشرطة المجني عليه ومن بينهم ابنته.

واستمعت المحكمة لدفاع أحمد فتوح والذي قدم عدة طلبات أهمها: استدعاء رئيس مصلحة الطب الشرعي لسؤاله حول الواقعة، واستدعاء رئيس مباحث العلمين باعتباره مجري التحريات والشاهد الرئيسي فى الواقعة، وانتقال هيئة المحكمة لمكان الحادث لمعاينته، والرجوع إلى هيئة الطرق والكباري لإثبات وجود كباري مشاة من عدمه، وإصدار فتوى من هيئة التشريع حول الدية والقتل الخطأ، وإصدار مرسوم من هيئة الدمغة بقيمة كيلو فضة، واستدعاء الطبيب الشرعي، وإخلاء سبيل المتهم أحمد فتوح.

تفاصيل ثاني جلسات محاكمة أحمد فتوح من هنــــــــا

مشاهد من ثالث جلسات محاكمة المتهم

فيما شهدت 3 جلسات محاكمة لاعب الزمالك أحمد فتوح، العديد من المفاجآت خلال جلسة المحاكمة، من بينها مرافعة نارية من ممثل النيابة العامة عن كواليس القضية.

شهدت الجلسة إقرار التصالح ودفع 10 ملايين جنيه الدية في قضية أحمد فتوح ، ووقع فتوح على قبول التصالح

تفاصيل ثالث جلسات محاكمة أحمد فتوح من هنــــــــا

القصة الكاملة لاتهام احمد فتوح بدهس أمين شرطة

بدأت أحداث القضية يوم الأحد 11 أغسطس الماضي، عندما دهس لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري لكرة القدم أحمد فتوح، أمين شرطة فى الساحل الشمالي بدائرة قسم شرطة العلمين، ما أدى إلى وفاته فى الحال.

وتحفظ رجال الأمن على فتوح وحارس الزمالك محمد صبحي الذي كان يرافقه في السيارة وقت الحادث، وتم صرف الأخير بعد الاستعلام الأمني عنه والتأكد من أنه غير مطلوب فى قضايا أخرى.

وكشفت المعاينة المبدئية عن تمزق جثة الضحية إلى 4 أجزاء أحدها سقط داخل سيارة أحمد فتوح، وذلك بسبب السرعة الجنونية التي كان يقود بها.