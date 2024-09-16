التفاصيل الكاملة لمحاكمة لاعب الزمالك أحمد فتوح بتهمة قتل أمين شرطة وتعاطي المخدرات.. دفاع المتهم يطلب استدعاء خبراء الطب الشرعي ومحامي الضحية يرفض التصالح.. المحكمة تخلي سبيل اللاعب بكفالة

أحمد فتوح، بين ليلة وضحاها.. تحول لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم أحمد فتوح، من نجم كروي لامع ينتظره مستقبل كبير فى عالم كرة القدم، إلى متهم مقيد الحرية يقبع خلف قضبان السجون، بعد أن صدم أمين شرطة بسيارته الفارهة وحول جسده إلى أشلاء فى ثوان معدودة بسبب سرعته الجنونية.

وعند تفتيش السيارة عثر رجال المباحث على كمية من مخدر الحشيش، ليضيف إلى تهمة القتل الخطأ الموجهة إليه، تهمة أخرى هى حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وبين قسم الشرطة والنيابة العامة وقاعة المحكمة والسجن، بدأ فصل جديد هو الأسوأ والأصعب فى حياة اللاعب أحمد فتوح.. ترى، ما هى تفاصيل الاتهامات الموجهة لفتوح.. وماذا قال فى تحقيقات النيابة.. وما هو مصير تصالحه مع أسرة الضحية.. وماذا دار داخل قاعة المحكمة على مدار جلستين كاملتين؟ إجابة هذه التساؤلات وغيرها فى السطور التالية وفقا للتسلسل الزمني للقضية.

بدأت أحداث القضية يوم الأحد 11 أغسطس الماضي، عندما دهس لاعب نادي الزمالك والمنتخب المصري لكرة القدم أحمد فتوح، أمين شرطة فى الساحل الشمالي بدائرة قسم شرطة العلمين، ما أدى إلى وفاته فى الحال، وتحفظ رجال الأمن على فتوح وحارس الزمالك محمد صبحي الذي كان يرافقه في السيارة وقت الحادث، وتم صرف الأخير بعد الاستعلام الأمني عنه والتأكد من أنه غير مطلوب فى قضايا أخرى.

وكشفت المعاينة المبدئية عن تمزق جثة الضحية إلى 4 أجزاء أحدها سقط داخل سيارة أحمد فتوح، وذلك بسبب السرعة الجنونية التي كان يقود بها.

وأحال رجال الأمن أحمد فتوح إلى مستشفى العلمين وأجرى له تحليل مخدرات مبدئي وتبين أنه كان متعاطيا لمخدر الحشيش، وكانت المفاجأة عندما عثر رجال المباحث على كمية من الحشيش داخل سيارة فتوح، وفى قسم الشرطة تحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل اللاعب إلى النيابة العامة للتحقيق.

نص أقوال أحمد فتوح أمام النيابة العامة

أمام نيابة العلمين تحدث أحمد فتوح عن تفاصيل الحادث قائلا: "اللى حصل انى كنت قائد السيارة الخاصة بي وفي طريقي إلى إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وكان جنبى حد صديقي، وأثناء القيادة تفاجأت بشخص يعبر الطريق فانحرفت بالسيارة إلى الحارة اليسرى، ولكن هذا الشخص واصل السير فى طريقه وحاولت تفاديه قدر استطاعتي ولكنى لم اتمكن وصدمته بالسيارة من جانبها الأيسر، وحدث هذا فى الطريق الساحلى عند الكيلو 113 تقريبا وكان على مرأى من عدد كبير من الأشخاص".

وبعد أن أنتهى التحقيق مع أحمد فتوح، أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وفى جلسة التحقيق الثانية التى أجريت يوم 13 أغسطس الماضي، جدد قاضي المعارضات حبس اللاعب أحمد فتوح 15 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة دهس أمين شرطة على الطريق الساحلي تحت تأثير المخدرات، ما أدى لوفاته فى الحال.

إحالة فتوح إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل الخطأ وحيازة الحشيش

فى يوم الخميس 15 أغسطس 2024، أحالت النيابة العامة اللاعب أحمد فتوح إلى محكمة جنايات المختصة، لمحاكمته بعدة اتهامات هى: إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ فى قتل أمين الشرطة المجني عليه، وذلك حال قيادته سيارته بسرعة كبيرة تجاوزت السرعات المقررة قانونا تحت تأثير المخدرات، وأرفق بملف القضية تقرير فحص ومعاينة السيارة المتسببة فى الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة، وتقارير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه، ومحاضر التحقيق والتحريات التي أجريت بمعرفة رجال الشرطة والنيابة العامة، وحددت محكمة استئناف الأسكندرية جلسة يوم الاثنين 19 أغسطس للبدء فى محاكمة لاعب الزمالك أحمد فتوح أما محكمة جنايات مطروح.

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مشاهد من أولى جلسات محاكمة فتوح

فى أولى جلسات محاكمته، حضر مع أحمد فتوح لاعب الزمالك عدد كبير من المحامين، وأجمعوا على طلب رئيسي واحد هو إخلاء سبيل اللاعب بأى ضمان تراه المحكمة، كى يتمكن من تقديم واجب العزاء لأسرة الضحية، والبدء فى إجراءات التصالح ومن بينها دفع الدية المقررة شرعا، وفى تلك الجلسة وجه رئيس المحكمة عدة أسئلة للمتهم أحمد فتوح من بينها:«انت بتاخد مخدرات يا احمد ؟» فرد: لا يافندم، وسأله القاضى: انت تسببت في وفاة المجنى عليه السيد احمد السيد الشبكى بالخطأ بسيارتك؟ فرد اللاعب: ماكنتش أقصد يا فندم، وفى نهاية الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم 16 سبتمبر مع استمرار حبس أحمد فتوح.

تفاصيل أولى جلسات محاكمة أحمد فتوح من هنــــــــا

دفاع فتوح يطالب بإخلاء سبيله.. ومحامي الضحية: لا نية للتصالح

واليوم، نظرت محكمة جنايات مطروح ثاني جلسات محاكمة اللاعب أحمد فتوح، والتى عقدت وسط إجراءات أمنية مشددة وحضور كثيف من وسائل الإعلام والمحامين، وعدد من أصدقاء وأقارب فتوح، وأيضا أقارب ودفاع أمين الشرطة المجني عليه ومن بينهم ابنته.

واستمعت المحكمة لدفاع أحمد فتوح والذي قدم عدة طلبات أهمها: استدعاء رئيس مصلحة الطب الشرعي لسؤاله حول الواقعة، واستدعاء رئيس مباحث العلمين باعتباره مجري التحريات والشاهد الرئيسي فى الواقعة، وانتقال هيئة المحكمة لمكان الحادث لمعاينته، والرجوع إلى هيئة الطرق والكباري لإثبات وجود كباري مشاة من عدمه، وإصدار فتوى من هيئة التشريع حول الدية والقتل الخطأ، وإصدار مرسوم من هيئة الدمغة بقيمة كيلو فضة، واستدعاء الطبيب الشرعي، وإخلاء سبيل المتهم أحمد فتوح.

أما دفاع أمين الشرطة المجني عليه، فقد تحدث بإيجاز شديد مؤكدا أن التصالح مع أحمد فتوح لم يتم، وأنه لا نية لقبول الدية والتصالح وأضاف ان نجلة المجني عليه قالت “لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح، لكن دول جابوا بابا قطع، مفيش نية للتصالح”، وادعى مدنيا بتعويض قدره مليون جنيه.

إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه

بعد ان انتهى المحامون من مرافعاتهم وتقديم مذكراتهم وطلباتهم، تداول أعضاء هيئة المحكمة فيما بينهم، ثم أصدرت المحكمة قرارا بإخلاء سبيل أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك بكفالة 50 ألف جنيه، واستجابت للدفاع الحاضر عنه، فيما يخص استدعاء الأطباء الشرعيين، وأجلت نظر القضية إلى جلسة 22 اكتوبر المقبل.

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