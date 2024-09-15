محطة جديدة في قضية فتوح غدا، التقرير الطبي يكشف تحول الضحية لأشلاء، تعثر التصالح حتى الآن يزيد القضية تعقيدًا، و"تجاوز السرعة" اتهام جديد يطارد نجم الزمالك

تنظر محكمة جنايات مطروح، غدا الاثنين، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار بركات عبد الحليم والمستشار محمد عبد السميع العشماوي والمستشار عبد الجليل محمد حماد، وسكرتير المحكمة حسن عمر، محاكمة المتهم أحمد فتوح، لاعب الزمالك، بتهمة تعاطي المخدرات ودهس أمين شرطة.

التصالح مع أسرة المجني عليه

حتى الآن، لم يتم التصالح مع أسرة المجني عليه، فقد كشف المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، في تصريحات بعد حضوره عزاء المدرب الراحل إيهاب جلال، الجمعة الماضية، إنه لا يوجد أي تصالح حتى الآن بين أسرة الضحية ونجم الزمالك أحمد فتوح.

كواليس جلسة المحاكمة الماضية لأحمد فتوح

وخلال جلسة المحاكمة الماضية، طلب أحمد فتوح، من البوفيه الموجود في محكمة مرسى مطروح مجموعة من السندويتشات التي تشمل: بيض وجبنة رومي ومربى، بالإضافة إلى عصير ومياه وكانز.

واستجوب رئيس محكمة جنايات مطروح لاعب نادي الزمالك، وسأل القاضي فتوح:

= هل تتعاطي المواد المخدرة؟

- فرد فتوح: محصلش عمري ما شربتها.

= القاضي: هل كنت تقود السيارة متجاوزا السرعة المقررة؟

فتوح: لا كنت سايق على سرعة من 110 لـ 120.

وطالب المحامي بإخلاء سبيل موكله، قائلا: “لازم فتوح يخرج إخلاء سبيل بأي ضمان علشان يتابع إجراءات الصلح، ويقدم واجب العزاء لأسرة المتوفى".

الاتهامات الموجهة له في أمر الإحالة

وتبين من التحقيقات على النحو المبين في أمر الإحالة من النيابة العامة، أن المتهم أحمد فتوح لاعب كرة قدم محترف مقيم بمحافظة القاهرة، في يوم 8/11 /2024 بدائرة قسم شرطة العلمين، أحرز بقصد التعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الثابت في التحقيقات، وقاد سيارة تحت تأثير مخدر الحشيش.

ونتج عن ذلك وفاة المجني عليه "السيد أحمد"، وتسبب خطأ في وفاة المجني عليه، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المقررة حال كونه متعاطيًا المواد المخدرة، بأن قاد السيارة الرقمية (ا ف ج 9569) بالطريق الساحلي بحالة ينجم عنها الخطر؛ مما أدى إلى الاصطدام بالمجني عليه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي التي أودت إلى الوفاة.

أحمد فتوح متهم بتعاطي الحشيش

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم قاد سيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة، ولم يراعِ في مسلكه في الطريق، وبذل أقصى عناية والتزام والحذر والحيطة اللازمين معرضا حياة الآخرين للخطر، وبناء عليه فإن الأوراق تقييد جناية وجنحة ومخالفة مواد مواد القانون.

وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة الدعوى إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة الاستئناف بالإسكندرية، لمعاقبة المتهم وفقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة، والتي حددت محكمة جنايات مطروح للمحاكمة.

تفاصيل تحقيقات النيابة في اتهام احمد فتوح

وثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانونًا تحت تأثير مخدر الحشيش؛ فصدَم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه بداخل السيارة وعلى جنبات الطريق وتوفي، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم - وفق الثابت بتقرير فحص العينة - بتعاطي المتهم لمخدر الحشيش، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.

وتسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي عينة أخذت من لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح والمتهم بدهس أمين شرطة، وثبت من التقرير تعاطي المتهم لمخدر الحشيش.

واستجوبت النيابة العامة المتهم، وتحقيقًا لدفاعه قامت بسؤال الطبيب الشرعي بالتحقيقات، والذي جَزم -وفق الثابت بتقرير فحص العينة- بتعاطي المتهم لمخدر الحشيش، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.

أحمد فتوح تجاوز السرعة المقررة

وكشفت كاميرات الرادار عن عدد من مخالفات سيارة أحمد فتوح، والتي أغلبها تجاوز السرعة المقررة والتحدث في الهاتف أثناء القيادة وعدم ارتداء حزام الأمان، من تقرير المخالفات أنه قبل ارتكاب واقعة دهس أمين شرطة وتحديدا يوم ١٠ أغسطس 2024 كان لاعب نادي الزمالك يقود سيارته التي حملت رقم "أ ف ج 9569"، سجلت كاميرات ورادار المرور مخالفة تجاوز السرعة المقررة من 100 إلى 131 كم في الكيلو 101 بطريق الإسكندرية - مطروح.

التقرير الطبي للمجني عليه

وانفردت «فيتو» بنشر التقرير الطبي للحادث، وسبب وفاة أمين الشرطة "السيد أحمد الشبكي" الذي يبلغ من العمر 54 سنة.

وعرض التقرير الطبي الظاهر عن الوفاة بالإصابات في الجثة بالكشف الظاهري على المتوفى تبين وجود الآتي:

- انقسام تام بالجسد إلى جزئين - خروج الأعضاء الداخلية من الجسد إلى الخارج - تهشم كامل للوجه والرأس - كسور متعددة بالارجل واليدين - إصابات متفرقة بالجسم وإصابات متعددة.

وجاء سبب الوفاة في التقرير الطبي: كسور في الجمجمة - إصابة المخ - إصابة العضلات الداخلية للجسم -نزيف حاد - إصابة وتوقف عضلة القلب.

وتضمن التقرير أنه لا يمكن الجزم بوجود شكوك جنائية من عدمه، وأن الأمر متروك للنيابة والمباحث العامة.

وقال أحمد فتوح أمام النيابة إنه فوجئ بعبور المجني عليه الطريق دون سابق إنذار وحاول تفاديه لكن لم ينجح.

وأضاف فتوح أنه فور أن صدم المجني عليه نزل من السيارة وحاول إنقاذه.

وأشار فتوح إلى أن الطريق كان خاليا تماما أمامه من المارة إلا أن المجني عليه ظهر بشكل مفاجئ.

التحريات: المجني عليه تحول لأشلاء

وتبين من التحريات أن ضباط مباحث قسم شرطة العلمين تلقوا في الساعة الثالثة والنصف فجر يوم الواقعة بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث بالكيلو 113 الساحلي اتجاه مطروح بالطريق السريع دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وأن السيارة رقم رقم أ ف ج 9669 متوقفة وبها تحطم بالواجهة الأمامية وبمعاينتها تبين وجود أشلاء لجثة شخص داخلها، وفي الخارج بعض أشلاء المتوفي.

و بالاستعلام تبين أن السيارة يقودها لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، ويجلس بجواره لاعب آخر وهو محمد صبحي.

خبير قانونى يكشف العقوبات فى جرائم القتل الخطأ وحيازة مخدرات

وقال خبير قانونى، إن عقوبتي إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل حال قيادة السيارة تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر، ينص قانون العقوبات على الحبس لمدة 3 سنوات إذا لم يتم استعمال درجات الرأفة مع المتهم.

وأشار الخبير القانوني، إلى أن قانون العقوبات ينص على أن القتل الخطأ: هو الذي يكون ناتج عن الإهمال وله عقوبات متفاوتة طبقا لقانون العقوبات، فالمادة 238 من قانون العقوبات في فقرتها الأولى نصت على كل من تسبب خطأ في موت شخص نتيجة إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين أو اللوائح أو الأنظمة يعاقب بالحبس مدة من 3 إلى 5 سنوات، في حالة عدم تصالح الدعوى مع أسرة المجني عليه.

وذكر الخبير القانونى أنه إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة مثل القيادة تحت تأثير المخدر، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سبع سنوات، مُشيرًا إلى وجود عقوبات أخرى إضافية محتملة، مثل سحب رخصة القيادة لفترة محددة أو دائمة.