الجمعة 15 نوفمبر 2024
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ثقافة وفنون

25 فنانا يشاركون في ملتقى الأقصر الدولي للتصوير

ملتقي الأقصر الدولي
ملتقي الأقصر الدولي للتصوير، فيتو

 أعلنت اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، الذي تنظمه وزارة الثقافة عبر قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عن  مشاركة 25 تشكيليا مصريا وأجنبيا في الدورة السابعة عشر الجديدة للملتقى، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى ٧ ديسمبر المقبل.

 تضم اللجنة العليا للملتقى المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الفنية والثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ود. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان طارق الكومي (نقيب التشكيليين)، الفنان ياسر جعيصة (قوميسيرا عاما للدورة).

كما تضم اللجنة د. جيهان فايز أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، د. محمد البنوي، الفنانة إيمان عزت، د. هالة الشافعي والناقدة التشكيلية منى عبد الكريم، بالإضافة إلى ممثل قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

 

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