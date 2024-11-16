الآلاف يحيون الليلة الختامية لمولد أبو العزم في الغربية (فيديو)

شهدت قرية كفر سالم النحال بمدينة السنطة محافظة الغربية إحياء الليلة الختامية لمولد عبد الحميد أبو العزم، حيث أحيا المنشد الديني ناصر شرف التمادي حفيد الشيخ شرف كروان المداحين هذه المناسبة الكبرى بحضور الآلاف من أبناء المحافظة والزوار من مختلف المناطق.

وتوافد الآلاف من أبناء الغربية والمناطق المجاورة إلى ساحة المولد للاستمتاع بالأجواء الروحانية التي شهدت أداءً مميزًا من ناصر شرف، الذي قدم باقة من أجمل أغانية الدينية والتراثية، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين عبروا عن فرحتهم بهذا الحدث الديني.



من جانبه، عبر ناصر شرف عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الكبير، مشيدًا بحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال التي لقيها من أهالي الغربية.

كما أكد أن هذه المناسبة تعد فرصة لتقديم الفن الهادف الذي يساهم في تعزيز القيم الروحية والتراثية.

يذكر أن مولد أبو العزم يشهد فعاليات دينية لمدة 3 ليالي حيث يحرص الكثير من الأهالي على المشاركة فيها كل عام.