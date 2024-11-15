وفاة طفل دهسا أسفل عجلات جرار زراعي في الغربية

لقي طفل مصرعه في، الغربية اليوم، دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بمركز السنطة وجرى نقل الجثة إلى المستشفى العام وتحرر محضرا بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية إخطارا بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة السنطة من بعض الأهالي بدائرة المركز بدهس جرار زراعي لطفل ووفاته.

انتقلت قوة من المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل "أدهم م.إ" 13 عاما دهسه جرار زراعي مما أدى إلى وفاته بعد وصوله المستشفى العام بنصف ساعة.

وورد تقرير مفتش الصحة بصحة السنطة يفيد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم حيال تلك الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.