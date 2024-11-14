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فتح باب التقدم للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا

فتح باب التقدم للترشح
فتح باب التقدم للترشح بالاتحادات الطلابية بجامعة طنطا

أجرى الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا اليوم الخميس، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بغرفة العمليات الرئيسية بالادارة العامة لرعاية الطلاب لمتابعة تقدم الطلاب للترشح بانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة طنطا للعام الجامعي 2024-2025، التي تم فتح باب الترشح لها اليوم، وفقا للجدول الزمني الذي اعتمده الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

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أوضح الدكتور محمد حسين أن اليوم الأول للانتخابات شهد إقبال كثيف من الطلاب بكليات جامعة طنطا المختلفة للترشح فى اللجان الثقافية والاجتماعية والعملية والجوالة والخدمة العامة ولجنة الأسر واللجنة الاجتماعية والفنية، مشيرًا إلى أن الجامعة تتيح الفرصة لجميع الطلاب للمشاركة فى انتخابات اتحاد الطلاب فى جو ديمقراطي، مؤكدًا أهمية انتخابات اتحاد الطلاب لدورها فى  تعبير الطلاب عن آراء وطموحاتهم، وتنمية مهارات القيادة لديهم، مشيدًا بأداء غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة لرعاية الطلاب فى استقبال استمارات المرشحين من جميع كليات الجامعة ومراجعتها أولا بأول.


جدير بالذكر أنه وفقًا للجدول الزمنى، تم فتح باب الترشح اليوم 14 نوفمبر، وسيتم إعلان الكشوف المبدئية يوم 17 نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم 18 نوفمبر، وفحص الطعون يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهى الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.

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