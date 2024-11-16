6 طرق بسيطة لزيادة التركيز لدى الأطفال والبالغين

تساعد العديد من التقنيات في تحسين التركيز، ومع ذلك، فإن الطرق المختلفة تعمل مع أشخاص مختلفين، لذلك قد يكون من المفيد تجربة مجموعة من التقنيات.

يشير التركيز إلى الجهد العقلي الذي توجهه نحو مهمة، ويتم الخلط أحيانًا بينه وبين مدى الانتباه، والذي يشير إلى طول الوقت الذي يمكن التركيز فيه على شيء ما، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

يمكن أن يختلف مدى الانتباه والتركيز لعدد من الأسباب، ويواجه بعض الأشخاص صعوبة أكبر في تجاهل المشتتات، ويمكن أن يؤثر العمر وقلة النوم على التركيز.

قد تؤثر الحالات الصحية مثل إصابة الدماغ والتقدم في السن أيضًا على التركيز والذاكرة، وفيما يلي عدد من التقنيات التي يمكن أن تحسن من تركيز الشخص.

تدريب العقل

يمكن أن تساعد ممارسة أنواع معينة من الألعاب في تحسين التركيز، منها:

السودوكو

ألغاز الكلمات المتقاطعة

الشطرنج

ألغاز الصور المقطوعة

البحث عن الكلمات أو الألغاز

ألعاب الذاكرة

فتشير الدراسات إلى أن قضاء 15 دقيقة يوميًا، 5 أيام في الأسبوع، في أنشطة تدريب الدماغ يمكن أن يحسن التركيز، ويمكن أن تساعد ألعاب تدريب الدماغ أيضًا في تطوير الذاكرة العاملة والقصيرة المدى، ومهارات المعالجة وحل المشكلات.

الأطفال

يمكن أن ينجح تدريب الدماغ مع الأطفال أيضًا، استثمر في كتاب ألغاز الكلمات، أو أكمل لغز الصور المقطوعة معًا، أو العب لعبة ذاكرة.

حتى التلوين يمكن أن يساعد في تحسين التركيز لدى الأطفال أو البالغين، وقد يستمتع الأطفال الأكبر سنًا بصفحات التلوين الأكثر تفصيلًا، مثل تلك الموجودة في كتب التلوين للبالغين.

لعب ألعاب الفيديو

تشير الأبحاث الأحدث إلى أن لعب ألعاب الفيديو قد يساعد في تعزيز التركيز.

فتشير أحد الدراسات إلى أن الألعاب يمكن أن تساعد في تحسين الانتباه الانتقائي البصري (VSA)، ويشير VSA إلى القدرة على التركيز على مهمة محددة مع تجاهل عوامل التشتيت، ومع ذلك فمن غير الواضح إلى متى يستمر التأثير.

والذي أكدته دراسة أخرى تبحث في كيفية تأثير ألعاب الفيديو على الوظائف الإدراكية، وتشير النتائج إلى أن لعب ألعاب الفيديو قد يؤدي إلى تغييرات مختلفة في الدماغ، بما في ذلك زيادة الانتباه والتركيز.

تحسين النوم

يمكن أن يؤدي الحرمان من النوم بسهولة إلى تعطيل التركيز، بالإضافة للوظائف الإدراكية الأخرى، مثل الذاكرة والانتباه.

قد لا يسبب الحرمان من النوم العرضي الكثير من المشاكل، لكن الفشل المنتظم في الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد يمكن أن يؤثر على المزاج والأداء في العمل.

يمكن أن يؤدي التعب الشديد إلى إبطاء ردود الفعل والتأثير على القدرة على القيادة أو القيام بمهام يومية أخرى، كماقد يؤدي فقدان النوم بمرور الوقت إلى آثار صحية سلبية.

يجعل الجدول الزمني المرهق والمشاكل الصحية وعوامل أخرى من الصعب أحيانًا الحصول على قسط كافٍ من النوم، ولكن من المهم أن يحاول الشخص أن يقترب قدر الإمكان من الكمية الموصى بها في معظم الليالي.

يوصي العديد من الخبراء البالغين بالهدف المتمثل في الحصول على 7 إلى 8 ساعات من النوم كل ليلة.

تتضمن بعض النصائح لتحسين جودة نومك ما يلي:

أطفئ التلفزيون وأبعد الشاشات قبل ساعة من النوم.

حافظ على درجة حرارة غرفتك مريحة ولكن باردة.

استرخي قبل النوم مع موسيقى هادئة أو حمام دافئ أو كتاب.

اذهب إلى السرير واستيقظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم، حتى في عطلات نهاية الأسبوع.

مارس الرياضة بانتظام، ولكن حاول تجنب التمرين الشاق قبل النوم مباشرة.

ممارسة الرياضة

تعد زيادة التركيز من بين الفوائد العديدة للتمرين المنتظم، والتي تعود بالنفع على الجميع، ووجدت أحد الدراسات أدلة تشير إلى أن النشاط البدني اليومي يمكن أن يساعد في تحسين كل من التركيز والانتباه بعد 4 أسابيع فقط.

وجدت أبحاث أخرى أن البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا والذين يشاركوا في نشاط بدني منتظم يعانون من انخفاض في القدرات الإدراكية الذاتية انخفاض مقارنة بالبالغين الذين كانوا أكثر خمولًا.

قد يؤدي التمرين البدني المنتظم أيضًا إلى:

خفض مستويات الجلوكوز في الدم

تقليل خطر الإصابة بالخرف ومرض الزهايمر

الوقاية من أمراض القلب والسكري

تحسين مزاجك

تنويع النظام الغذائي

يمكن أن تؤثر الأطعمة التي يتناولها الشخص على الوظائف الإدراكية مثل التركيز والذاكرة، ولتحسين التركيز، يجب تجنب الأطعمة المصنعة، والكثير من السكر، والأطعمة الدهنية أو الدهنية جدًا.

بدلًا من ذلك، حاول تناول المزيد من الأطعمة التالية:

الأسماك الدهنية (مثل السلمون والسلمون المرقط)

البيض (البيض والصفار)

التوت

السبانخ

يمكنك أيضًا تجربة اتباع نظام MIND الغذائي، وهو نظام غذائي مصمم للحفاظ على صحة العقل.

يمكن أن يؤثر ترطيب الجسم أيضًا بشكل إيجابي على التركيز، حتى الجفاف الخفيف يمكن أن يجعل التركيز أو تذكر المعلومات أكثر صعوبة.

شرب الكافيين

تشير الأبحاث إلى أن تناول الكافيين قد يحسن سرعة المعالجة لدي الإنسان،

فإذا شعرت أن تركيزك بدأ في الانخفاض، ففكر في تناول كوب من القهوة أو الشاي الأخضر، وإذا كنت لا تستمتع بالمشروبات التي تحتوي على الكافيين، فإن حصة من الشوكولاتة الداكنة - 70٪ كاكاو أو أعلى - يمكن أن يكون لها فوائد مماثلة.

توصلت أحد الدراسات إلى أدلة تشير إلى أن المواد الكيميائية النباتية الموجودة بشكل طبيعي في الماتشا، وهو نوع من الشاي الأخضر، تعمل على تحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل التدهور الإدراكي.