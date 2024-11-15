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خارج الحدود

بتوصية إيلون ماسك، من هو المصري المرشح لتولي وزارة في إدارة ترامب؟

إميل مايكل، فيتو
إميل مايكل، فيتو

كشفت تقارير أمريكية، اليوم، عن اسم شخصية عربية من أصول مصرية مرشح لتولي وزارة في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

ترشيح المصري إميل مايكل لتولي وزارة النقل الأمريكية

وجاء في تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن المصري إميل مايكل، من ضمن الأسماء البارزة التي رشحتها النخب التكنولوجية في وادي السيلكون، لتولي وزارة النقل الأمريكية في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

 

وحسب الصحيفة، فإن خلال الأسبوع الماضي وفي سرية تامة، أوصى قادة التكنولوجيا بأسماء معينة إلى رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك الذي سيقود وزارة كفاءة الحكومة، إلى جانب فيفيك راماسوامي، في مسعى منهم لمساهمة "سيليكون فالي" في اختيارات أسماء فاعلة للمشاركة في إدارة دونالد ترامب الجديدة.

إدارة ترامب، فيتو
إدارة ترامب، فيتو

ووفق الصحيفة، فإن أحد أصدقاء إيلون ماسك، المستثمر والمؤسس المشارك لشركة "بالانتير جو لونسديل"، أمضى أكثر من يوم هذا الأسبوع في منتجع مار إيه لاجو لمساعدة الملياردير الأمريكي في الاختيارات، بعدما رفض تولي أي مناصب حكومية وأبلغ فريق الانتقال لترامب هو وأصدقاء آخرون معه يعملون في مجال التكنولوجيا، عدة أسماء وسير ذاتية يمكن الاختيار من ضمنهم.

قادة التكنولوجيا الأمريكية يرشحون إميل مايكل لإدارة ترامب

ولفتت إلى أن قادة التكنولوجيا بالأمريكي رشحت صاحب الأصول المصرية إميل مايكل، الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي الثاني في شركة "أوبر" في سنواتها الأولى، لتولي وزارة النقل في حكومة ترامب، وقد أوصى عدة من كبار التنفيذيين في وادي السيليكون المقربين من إميل مايكل به لمسئولي انتقال ترامب في الأيام الأخيرة، وفقا لما قاله خمسة أشخاص على دراية بالمحادثات.

 

وأشار هؤلاء للصحيفة، إلى أن المحادثات لا تزال في مراحلها المبكرة وأن هناك مرشحين آخرين ضمن القائمة لتولي الوزارة.

معلومات عن إميل مايكل المصري المرشح لتولي وزارة النقل الأمريكية

وأوضحت نيويورك تايمز، أن المصري إميل مايكل الذي ولد في القاهرة قبل أن تنتقل عائلته إلى الولايات المتحدة، ليس غريبا على واشنطن. وخلال إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما، شغل منصب زميل في البيت الأبيض ومساعد خاص لروبرت جيتس في وزارة الدفاع من 2009 إلى 2011.

ويحمل إميل مايكل شهادات عليا من جامعة هارفارد في العلوم الحكومية، كما حصل على درجة الدكتوراة في العلوم القانونية من جامعة ستانفورد.

مسيرة إميل مايكل فى عالم التكنولوجيا والمال بالولايات المتحدة 

بدأ أميل مايكل حياته العملية كمستشار إستراتيجي في شركة "جيميني للاستشارات"، حيث عمل على تطوير إستراتيجيات للشركات.

ثم انضم بعد تخرجه من كلية الحقوق إلى جولدمان ساكس كشريك في مجموعة الخدمات المصرفية الاستثمارية، حيث عمل في مشاريع معقدة تشمل عمليات الاندماج والاستحواذ وتمويل الأسهم والديون.

في العام 1999، انضم إلى شركة "تيلمي نت ووركس" الناشئة، حيث كان جزءاً من الفريق التنفيذي لمدة تسع سنوات.

كانت الشركة رائدة في تقنية التعرف على الصوت، و استحوذت عليها مايكروسوفت لاحقاً في صفقة قيمتها 800 مليون دولار.

عام 2012، انضم إلى شركة "كلاوت"  كمدير للعمليات وعضو مجلس الإدارة. لعب دوراً رئيساً في تطوير الشركة حتى بيعت لشركة "ليثيوم"  مقابل 200 مليون دولار في 2014.

انضم مايكل في سبتمبر 2013، إلى شركة أوبر كنائب أول للرئيس، إذ كان اليد اليمنى للرئيس التنفيذي ترافيس كالانيك.

لعب دوراً محورياً في جمع حوالي 15 مليار دولار من التمويل، وساعد في تحويل أوبر إلى الشركة الخاصة الأكثر قيمة في العالم بحلول العام 2018.

عام 2021، شارك مايكل في تمويل Checkstop، وهو برنامج ذكاء اصطناعي لإدارة المحتوى على المنصات الرقمية. كما تم النظر في تعيينه لمنصب وزير النقل في إدارة ترامب، ما يعكس مكانته كأحد أبرز الشخصيات في مجال الأعمال.

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