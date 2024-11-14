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خارج الحدود

ترامب يختار روبرت كينيدي لقيادة وزارة الصحة

روبرت كيندي جونيور،
روبرت كيندي جونيور، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الخميس، أن الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، قرر اختيار روبرت كينيدي جونيور لتولى وزارة الصحة.

 

ترامب يختار روبرت كينيدي جونيور لتولي وزارة الصحة

وكان ترامب تعهد باختيار روبرت كيندي جونيور لهذا المنصب أثناء خطاب النصر، والذي جاء فيه: "سوف يساعد في جعل أمريكا صحية مرة أخرى، يريد القيام ببعض الأشياء، وسنسمح له بالقيام بذلك. اذهب واستمتع بوقتك".

 

روبرت كينيدي جونيور يدعم ترامب 

وتجدر الإشارة إلى أن  روبرت كيندي جونيور انسحب من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ودعا أنصاره إلى دعم دونالد ترامب.

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