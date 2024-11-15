الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون مستقبل العلاقات مع أمريكا في عهد ترامب

علم الاتحاد الأوروبي،
علم الاتحاد الأوروبي، فيتو

أشار مصدر أوروبي رفيع المستوى للصحفيين في بروكسل، إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خصصوا 18 نوفمبر الجاري لمناقشة آفاق العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الإدارة الجديدة.

مناقشة العلاقات الاوروبية مع امريكا في عهد ترامب

وأوضح المصدر أن الوزراء سيناقشون العلاقات مع الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لا سيما دعم الاتحاد لأوكرانيا، مضيفا بأن اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يأتي تلبية لمقترح طرحه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وأضاف المصدر للصحفيين أن المناقشات بين وزراء الخارجية ستتمحور في ثلاثة مجالات هي: أوكرانيا والشرق الأوسط والعلاقات الثنائية، ولفت إلى أنه بالنسبة لأوكرانيا ستتم مناقشة التزامات الأوروبيين بدعم كييف، وزيادتها نظرا لاحتياجات أوكرانيا والوضع الصعب الذي تعيش فيه، حسب تعبيره.

يذكر أن بوريل دعا في وقت سابق خلال لقاء مع صحيفة "بايس" الإسبانية، الأوروبيين إلى تحمل المسئولية عن أنفسهم وعدم الاعتماد على مزاج الانتخابات الأمريكية كل 4 أعوام، كما شدد على ضرورة تعزيز ميزانية الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي.

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