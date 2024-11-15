32 مليون فرد حجم قوة العمل خلال الربع الثالث لعام 2024

بلغ حجم قوة العمل فى السوق المصري 32.218 مليون فرد مقابل 31.423 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة مقدارها 2.5٪.، هذا ما أكدته نتائج بحث القوى العاملة للربع الثالث (يوليو- سبتمبر) لعام 2024، الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

هذا فى الوقت الذى أكدت فيه الحكومة ممثلة فى وزير العمل محمد جبران توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتشجيع على الاستثمار المحلي والأجنبي، الذي يُساهم عملية التنمية التي تشهدها مصر، ويُوفر المزيد من فرص العمل. كما تسعى المبادرات الدولية الى توفير فرص العمل بسوق المصرى.

قوة العمل في الحضر والريف

و تشير الاحصائيات الى ان قوة العمل في الحضر بلغت 14.190 مليون فرد بينما بلغت في الريف 18.028 مليون فرد

قوة العمل طبقا للنوع

أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 26.432 مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.786 مليون فرد.

ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار (694) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وارتفاع المتعطلين بمقدار (101) ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار (795) ألف فرد.

30.059 مليون مشتغل خلال الربع الثالث لعام 2024

واشارت الاحصائيات الى ان عـدد المشتغلين 30.059 مليون فرد بينما كان 29.365 مليون فرد في الربع السابق بنسبة زياده 2.4٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.752 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 17.307 مليون مشتغل

وتسعى المبادرات الدولية الى توفير فرص عمل بالسوق المصرى بهدف تعزيز دور المرأة، ودعمها اقتصاديًا،بجانب دور الدولة في هذا الشأن، وتعتبر مبادرة "الاستثمار من أجل التوظيف" هي آلية استثمار قام بتأسيسها" بنك التنمية الالماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وهي جزء أساسي من المبادرة التي تعمل تحت شعار "عمل لائق لانتقال عادل اجتماعيا"، وتهدف إلى إزالة العقبات والحواجز الاستثمارية وخلق فرص عمل وتدريب جيدة في البلدان الشريكة في أفريقيا، وهي: مصر وكوت ديفوار وإثيوبيا وغانا والمغرب، ورواندا والسنغال وتونس.

تمكين القطاع الخاص ودعمه في خلق فرص عمل لائقة

وطبقا لتصريحات الدكتور كريستوف شايفر مدير بنك التنمية الألماني مكتب القاهرة (KfW) ، اكد أن التعاون الألماني، من خلال بنك التنمية والتعمير الألماني (KfW) ومن خلال المبادرة الإقليمية 'الاستثمار من أجل التوظيف' (IFE)، وبالنيابة عن الحكومة الألمانية، يساهم في دفع هذه الأجندة المهمة في مصر. لافتا الى إن تمكين القطاع الخاص ودعمه في خلق فرص عمل لائقة يُعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واشار الى دعم مبادرة IFE للشركات الخاصة التي تديرها نساء بنجاح أو تلك التي تقدم خدمات الرعاية الصحية، لا سيما للنساء والأطفال في مصر."

نعمل على توطين الصناعات

واوضح ستيفن كول، الرئيس التنفيذي القائم بمبادرة “الاستثمار من أجل التوظيف” ان المبادرة تعمل على خلق فرص عمل جديدة ودعم توطين الصناعات، خاصة مع النمو المتسارع للسوق المصري.

أشار إلى أن الاستثمار في الكفاءات البشرية يساهم في سد الفجوة بين تزايد عدد السكان واحتياجات السوق المتجددة، وتحسين جودة العمل وظروف الموظفين، إلى جانب دعم تمكين المرأة المصرية وتسليط الضوء على دورها في التنمية الاجتماعية."لافتا الى ان مصر تمتلك ثروة بشرية هائلة، لافتا الى ان مبادرة الاستثمار من أجل التوظيف قامت بتوقيع اتفاقيتين منح مالية مع احدى المستشفيات للمرأة والطفل واحدى شركات صناعة العطور ومستحضرات التجميل بهدف خلق فرص عمل

المشتغلون طبقًا للحالة العملية

72.7٪ نســـــبة المشـــتغلين بأجر نقدي خلال الربع الثالث لعام2024



* بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 21.835 مليون مشتغل (18.622مليون ذكور، 3.213 مليون إناث) بنسبة 72.7 ٪ من إجمالـــــي المشتغلين بينما كانت 73.6٪ في الربع السابق، مقابل 71.9 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.



• بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 938 ألف مشتغل (887 ألف مشتغل ذكور، 51 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 3.1٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.0٪ في الربع السابق مقابل 3.2٪ في الربع المماثل من العام السابق



•بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.888 مليون مشتغل (5.246 مليون مشتغل ذكور، 642 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 19.6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.1٪ في الربع السابق مقابل 19.3٪ في الربع المماثل من العام السابق.



* بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.398 مليون مشتغل (572 ألف مشتغل ذكور، 826 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 4.6٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 4.3٪ في الربع السابق مقابل 5.6٪ في الربع المماثل من العام السابق.