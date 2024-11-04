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جبران يلتقي ممثلي شركات إلحاق عِمالة الحج موسم 2025

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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التقى محمد جبران  وزير العمل ، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، للوقوف على آخر التطورات بشأن الترتيبات والإجراءات الخاصة بعمل العِمالة المصرية الموسمية لموسم الحج للعام القادم "2025". 

 

وأكد جبران حرص "الوزارة" على التعاون والتنسيق مع الشركات في  تنظيم موسم الحج لهذا العام باعتبار الشركات شركاء مع الوزارة في سبيل بدء مُوسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل، بما يَضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مُميز تُشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام،وظهورها بشكل مميز خلال تأدية عملهم.

واستمع الوزير لأهم المشاكل والمعوقات التي قد تواجه تلك الشركات خلال ترتيبات موسم الحج القادم،  وذلك للعمل على إزالتها  بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ونوه إلى أن الوزارة لن تتهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج التي لم تلتزم بكافة الشروط والإجراءات المُتفق عليها.

حضر اللقاء من وزارة العمل  مهيب أبو زيد مدير عام إدارة شئون شركات إلحاق العمالة بالخارج، وسيد الشرقاوي مدير عام تفتيش العمل.

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