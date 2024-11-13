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الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز بالميزان التجاري في أغسطس 2024، و3.45 مليارات دولار اجمالي الصادرات، 8.34 مليــار دولار واردات، وهذه هي أسباب العجز

الصادرات
الصادرات

يشكل الميزان التجاري للدولة جزءًا من الحساب الجاري الإجمالي للدولة، الذي يحسب الفرق بين إجمالي المدخرات والاستثمارات.

والميزان التجاري، هو الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات لدولة معينة في فترة زمنية معينة 

 

 

الميزان التجاري

فإذا كانت قيمة واردات دولة ما تتجاوز صادراتها (موازنة سالبة)، يقال إن لديها "عجز تجاري"، وإذا كان العكس هو الصحيح (موازنة إيجابية)، يقال إن لديها "فائض تجاري".


الإحصاء: 21.3% ارتفاعا بقيمة العجز في الميزان التجاري لشهر أغسطس 2024

 

 الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أصدر اليـــــــوم  الأربعاء، النشــرة  الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2024 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 4.88 مليــار دولار خـــلال شهر أغسطس 2024 مقابل 4.03 مليـار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة ارتفاع  قدرها 21.3٪

 

 ومن أهم المؤشرات ما يلى: 

الصــــادرات
 3.45 مليـار دولار  صادرات خـلال شهــر أغسطس

انخفضت قيمـة الصـادرات بنسبـة 7.2٪ حيـث بلغـت 3.45 مليـار دولار خـلال شهــر أغسطس  2024  مقابــل  3.72 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق.

 

 ويرجــع ذلـك إلــى انخفاض قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها: (البترول الخام بنسبة 52.7٪، لدائن باشكالها الأولية  بنسبة 0.1 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبـة 10.4٪، فواكه طازجه  بنسبـة 0.4%).   
 

ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أغسطس 2024 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (منتجات البترول بنسبة 143.4%،  ملابس جاهزة  بنسبة 6.4%، قضبان وعيدان وزوايا واسلاك من حديد  بنسبة 13.2٪، بقول جافة بنسبة 47.7% ). 


الــــــواردات

 8.34  مليــار دولار  واردات خـــلال شهــر أغسطس
ارتفعــت  قيمــة الواردات بنسبـة  7.6٪ حيــث  بلغــت 8.34  مليــار دولار خـــلال شهــر أغسطس  2024  مقابــــل 7.75 مليار  دولار  لنفس الشهر من  العام السابق

 

 ويرجـع ذلـك إلــى ارتفاع  قيمــة واردات  بعض السلــع وأهمهـا:  ( منتجات البترول  بنسبــه 81.2%،  الغاز الطبيعى  بنسبة 234.7%، قمح  بنسبــة  26.5 %، مواد أولية من حديد أو صلب  بنسبــة 25.8 %).

وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: (ذرة بنسبة 17.8%، سيارات ركوب بنسبة 28.3٪،  زيوت مكررة بنسبة  18.0 %، خشب ومصنوعاته  بنسبة 10.1%).

 

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الميزان التجارى الصادرات الواردات الإحصاء قيمة العجـز فى الميـزان التجـارى

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