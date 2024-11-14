الخميس 14 نوفمبر 2024
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اقتصاد

وزير الصناعة: رفع كفاءة وتطوير 41 مركزًا تكنولوجيًا تابعًا للكفاية الإنتاجية

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

 

رفع كفاءة وتطوير 41 مركزًا تكنولوجيًا

وأوضح  أنه قد تم رفع كفاءة وتطوير 41 مركزًا تكنولوجيًا تابعًا لمصلحة الكفاية الإنتاجية في 17 محافظة، لحوكمة وتطوير العملية التعليمية بها بالشراكة مع القطاع الخاص، بحيث تقوم هذه الشركات بتمويل وتشغيل وإدارة هذه المراكز بما يضمن جودة الخريجين وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات.

وأشار إلى أنه تم بالفعل التنسيق مع 5 مستثمرين (أي دى جى – نيسان – الرشيدي الميزان – أليكس الباريلز للملابس- المصرية الألمانية لصناعة البورسلين ) لتسليم كل منهم مركز تكنولوجي لتطويره أُسوة بالمدارس التي سبق تنفيذها بمعرفة القطاع الخاص مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربى/ شركة وي).

 

قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية بالإشراف على 121 محطة تدريبية

 

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية بالإشراف على 121 محطة تدريبية حيث تم مؤخرًا افتتاح 7 محطات تدريبية جديدة وسيتم اقتصار هذه المحطات على ما يعمل منها داخل المصانع فقط.

وأضاف أنه تم افتتاح مركز العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية كأول مركز للتدريب المهني صديق للبيئة في مصر، وتم تنفيذ 86 برنامجا تدريبيا وبلغ عدد المتدربين 388 متدربا.

وقال إنه تم تأهيل 90 مدربًا ومدرسًا تدريبًا تقنيًا مُكثفًا في 13 تخصصًا مختلفًا بالتعاون مع معهد دون بسكو الإيطالي.، فضلًا عن توقيع اتفاق مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (الكويكا) للحصول علي منحة بقيمة 10 ملايين دولار لتطويـر عدد 4 مراكز تدريب على السيارات الكهربائية صديقة البيئة.

 

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نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير

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