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اقتصاد

وزير الصناعة: جار الانتهاء من إعداد تطبيق على الهاتف المحمول لتلقي شكاوى المستثمرين

الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل: إنه جار الانتهاء من إعداد تطبيق على الهاتف المحمول لتلقي شكاوى المستثمرين، والرد على الاستفسارات تيسيرًا على المستثمرين.

 تلقى 440 شكوى لطلب تخصيص أراضٍ صناعية

وأشار الى  منذ  تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛  تم تلقي حوالي 873 شكوى (440 شكوى لطلب تخصيص أراضٍ صناعية – 68 شكوى لاستخراج رخص التشغيل والبناء والسجل الصناعي – 63 شكوى لعدم توصيل المرافق كهرباء/ غاز/ مياه - 46 شكوى لاعتبارات مالية - 256 شكوى متنوعة) وتم حل 162 شكوى من هذه الشكاوي نهائيًا، وجارِ حل باقي الشكاوي تباعًا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،  ان الوزارة عملت على  تحديد منظومة شكاوى لتلقى شكاوى المستثمرين، لافتا إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة، وذلك لاستقبال طلبات وشكاوى المستثمرين وأصحاب المصانع ودراستها وإحالتها إلى الجهات المختصة للعمل على حلها ومُتابعتها لحين الانتهاء من كل شكوى والرد على المستثمر

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الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة

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