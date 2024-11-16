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أنواع الغش التجاري.. استخدام مواد أقل قيمة.. عدم مطابقة المنتج للمواصفات.. التهرب من دفع الأموال حال إرجاع البضاعة.. وهذه أبرز العقوبات

أبرز أنواع الغش التجاري
أبرز أنواع الغش التجاري وعقوبته، فيتو

 تتصدى الأجهزة  الأمنية بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظات لجرائم الغش التجاري، بحملات مكبرة من خلال التفتيش والرقابة.

وعلى هذا النحو ترصد فيتو أبرز أنواع الغش التجاري، والعقوبات التي توقع على مرتكبيها.

أولا-أبرز أنواع الغش التجاري

-  الغش التجاري عن طريق السلب أو النزع حيث يقوم التاجر بانتزاع بعض أو كل الخصائص المميزة لسلعة معينة مع بقاء اسمها وسعرها على ما هو عليه أو عدم مطابقتها للمواصفات.

- الغش بصناعة المنتج يُعرف هذا النوع من الغش التجاري على أنه دخول مواد إلى المنتج أثناء تصنيعه من شأنها أنه تضر بالمستهلك، أو تغير من خصائصه سواء بقصد أو بدون قصد.

-الغش بالخلط وهو خلط مادة أخرى مع مكونات المنتج، وقد تكون هذه المواد المضافة تختلف من حيث النوع أو الكمية، أو قد تكون تنتمي لنفس فئة مكونات المنتج، إلا أنها تختلف من حيث الثمن والجودة وغيرها.

 -الغش في شكل وجودة البضاعة المعروضة تُعد من أكثر أنواع الغش انتشارًا في التجارة الإلكترونية بسبب صعوبة ضبط هذه العملية، ويُقصد بها أن تكون البضاعة المعروضة في المزادات والمتاجر الإلكترونية مختلفة عن جودتها وشكلها وقياسها في الواقع.

- الغش أثناء عملية نقل الأموال يتعرض العديد من الناس لعمليات احتيال وسرقة أثناء شرائهم عن طريق الإنترنت، بسبب حصول هذه الجهات على معلومات الخصوصية الخاصة ببطاقة الدفع بسبب حصول اختراق لعملية الشراء.

-الغش في رد الأموال المدفوعة قد يقوم بعض الأشخاص بإلغاء عملية الشراء من المتاجر الإلكترونية بعد إجراء عملية الدفع، إلا أن هذه الشركات تقوم بالتهرب من إعادة هذه الأموال المدفوعة.  

 

ثانيا- العقوبات القانونية المقرر على مرتكب الغش التجاري 

-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه  كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق الغير قانونية.

- العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، لمرتكب جريمة استعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

ثالثا-وسائل للإبلاغ عن الغش التجارى ضد التجار الجشعين

-تحرير محضر بالإدارة العامة لشرطة التموين ومقرها بشارع القصر العيني أو أحد فروعها بمديريات الأمن.

ـ إرسال شكوى كتابية عبر البريد الإلكتروني center@moi.gov.eg
ـ الإبلاغ تليفونيًا عن طريق الأرقام "2406803 – 2406804".

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