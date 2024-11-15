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حوادث

ربة منزل في دعوى طلاق: "بيصبحني كل يوم بعلقة وبيساومني على التنازل عن حقوقي"

ربة منزل ترفع دعوى
ربة منزل ترفع دعوى طلاق ضد زوجها،فيتو

رفعت سيدة في العشرين من عمرها دعوى طلاق للضرر ضد زوجها في محكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة.

وقال الزوجة أمام قاضي الأسرة: "تحملت مع زوجي كل ألوان العذاب وتجرعت كؤوس المرارة  على أمل إنه يتغير وأحافظ على بيتي، لكن وجدت أن اللى فيه طبع ما بيتغيرش".

وأضافت: "تعرفت عليه خلال حضوري حفل زفاف إحدى صديقاتي وكان واضح عليه بأنه شخص مهذب، وبعد شهر من تعارفنا طلب مني الزواج وافقت وبالفعل رغم سرعة القرار والتنفيذ إلا أن كل شئ تم على اكمل وجه، وزي ما اتجوزنا بسرعه هو كمان حقيقته انكشفت بسرعه وبدأت أشوف وجه تاني لأول مرة، الغيرة القاتلة  تحكمات كثيره في أدق التفاصيل وتطور الأمر للضرب المبرح، منعني من أصحابي أو الخروج لزيارة أقاربي وأصبحت بين أربعة جدران حياتي مقتصرة على أعمالي المنزلية والاهتمام بأموره الشخصية وما بين وقت للآخر أحظى بعلقة سخنة كما كان يتوعدني كل صباح".

وتابعت: “طلبت منه الطلاق وكان رد فعله علقة سخنة تسبت لي في أضرار بكسر أسناني وإصابات بالغة في العين، حررت محضر ضده، ورغم تدخل الأهل إلى أنه أصر علي عدم طلاقي بشكل ودي وبدأ يساومني على التنازل عن كافة حقوقي حتى عفش شقتي  الذي كنت اشتريته رفض إعطائه لي، وهددني أنه سيتركني معلقة للانتقام مني”.

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دعوي طلاق للضرر محكمة الأسرة بزنانيرى قاضي الأسرة رفعت سيدة في العشرين من عمرها دعوي طلاق للضرر ضد زوجها

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