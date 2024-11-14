وانت في منزلك، طرق الحصول على خدمات النيابة العامة ورفع شكوى للنائب العام

وضعت النيابة العامة عدة طرق لحصول المواطنين علي بعض خدماتهم إلكترونيا للتسهيل عليهم.

وترصد فيتو، خلال السطور التالية طرق وخطوات الحصول على بعض الخدمات إلكترونيا ودفع الرسوم وانت في منزلك وكيفية تقديم بلاغات للنائب العام عبر الإنترنت ووسائل تقديمها يدويا في التقرير التالي..

أولا-أبرز خدمات تحصل عليها من النيابة العامة إلكترونيا..

-الاستعلامات عن المخالفات المرورية -التصالح الفوري في المخالفات المرورية -ودفع المخالفات المرورية والتظلمات على المخالفات

- وخدمة متابعة الطلبات المقدمة للنيابة

-القيد العائلي

-وثيقة الزواج ووثيقة الطلاق

-وخدمات نيابات الأسرة الخاصة بقضايا الأسرة

-خدمات وثائق الأحوال الشخصية ومنها شهادة الميلاد وشهادة الوفاة والرقم القومي

-وخدمات النيابات الجنائية المتعلقة بالقضايا الجنائية

- صورة رسمية من الحكم (نفس)

- صورة من ضبط شهادة وفاة ووراثة (نفس)

- شهادة من واقع جدول القضايا (نفس)

- صورة من قرار جلسة (مال)

- شهادة من واقع جدول القضايا (مال)

ثانيا-طرق الحصول على الخدمات بموقع النيابة العامة

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنا

- وبعد الدخول على الموقع ستظهر لك الخدمات التي تقدمها النيابة العامة

- الضغط على أيقونة الخدمة الموجودة بالموقع الإلكتروني

- وبعدها ستظهر لك بعض البيانات المطلوب إدخالها منها الاسم والرقم القومي والعنوان الخاص بك

- ثم استيفاء تلك البيانات الخاصة بك، وبعدها يتمّ الحصول على الخدمة

ثالثا-طرق تقديم شكوى إلى النيابة العامة إلكترونيا



- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة

-الضغط على أيقونة العرائض الإلكترونية الموحدة

- اختيار تقديم عريضة إلكترونية

- الضغط على أيقونة الموافقة على أحكام تقديم الخدمة

- ملء البيانات ودفع الرسوم عبر “الفيزا”

- تتلقى رسالة هاتفية برقم كود يتم استخدامه في متابعة العريضة إلكترونيا

رابعا-خطوات تقديم بلاغ إلى النائب العام، إلكترونيا



ـ الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

ـ قيام المواطن بالضغط على ايقونة استمرار امام خدمة تقديم عريضة إلكترونية لتنقله الى صفحة جديدة مدون بها الارشادات وأحكام تقديم الخدمة وبمجرد الضغط على ايقونة موافق تقديم الخدمة ستتم إحالته إلى صفحة ملئ البيانات.

ـ قيام المواطن بملء الاستمارة الخاصة بتقديم البلاغ وارفاق المستندات الداعمة للبلاغ من خلال سحبها الكترونيا ثم السداد أون لاين عبر خدمة الدفع الإلكتروني.

ـ وبعد انهاء تقديم العريضة أو البلاغ يمكن متابعة ما حدث فيها في الخطوة الرابعة بالدخول على الموقع مرة أخرى واختيار ايقونة متابعة العرائض الالكترونية أو انتظار رسالة على الهاتف المحمول من النيابة بما توصل اليه الفحص.

خامسًا- طريقة تقديم بلاغ للنائب العام يدويًّا.



ـ كتابة أسباب الشكوى في نقاط، ونكتب في نهاية البلاغ برجاء اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ـ التوجه لمكتب النائب العام في الرحاب وفى عدة موظفين في استقبال مقدم الشكوى.

ـ يحصل مقدم الشكوى على رقم ثم نتابع بالرقم وبعد 10 أيام نسأل بالرقم عن البلاغ.

ـ نتابع مع الموظف البلاغ لحد ما يروح للنيابة المختصة التي يعرض عليها البلاغ.