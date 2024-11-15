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حوادث

وفاة عامل دهسه ميكروباص ببولاق الدكرور، والأمن يتحفظ على السائق

القبض على متهم
القبض على متهم

ألقت قوات أمن الجيزة القبض على سائق سيارة ميكروباص، متهم بدهس عامل والتسبب في وفاته بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، واعترف المتهم بارتكابه الواقعة غير متعمد.

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.


بالفحص تبين أنه أثناء محاولة عامل عبور الطريق صدمته سيارة ميكروباص مما تسبب في وفاته جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وأكد السائق في أقواله أمام رجال الأمن بأنه تفاجئ بمرور العامل أمامه وإنه لم يقصد دهسه وحاول مفاداته ولكنه لم يتمكن من ذلك لظهور العامل أمامه بشكل مفاجئ.

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قوات امن الجيزة بولاق الدكرور غرفة عمليات النجدة

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