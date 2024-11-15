الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

مباحثات مصرية روسية على هامش مشاركة عبد العاطي ولافروف في منتدى «صير بني ياس»

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الروسي، فيتو

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم نظيره الروسي سيرجي لافروف"، خلال أعمال منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

اتفق الوزيران خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين، خاصة في ضوء توجيهات قيادتي البلدين في هذا الشأن، ومشاركة رئيس الجمهورية في فعاليات قمة بريكس التي انعقدت مؤخرًا بمدينة كازان. 

كما تناول الوزيران تطورات عدد من المشروعات الاقتصادية الثنائية الهامة التي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين الجانبين.

كما تبادل الوزيران الرؤى إزاء التطورات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، حيث اتفقا على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية. 

كما ناقش الوزيران عددا من القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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