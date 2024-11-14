الخميس 14 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية: صون مصالح السودان الهدف الأساسي للتحركات المصرية

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الخميس مع رمطان لعمامرة المبعوث الشخصي لسكرتير عام الأمم المتحدة للسودان، وذلك لبحث آخر التطورات ذات الصلة بالأزمة في السودان وسبل تجاوزها.  

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: إن  وزير الخارجية والهجرة أكد خلال اللقاء على حرص مصر على الانخراط بفاعلية في مختلف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية في السودان الشقيق ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، مشددًا على أن الهدف الأساسي للتحرك المصرى هو صون مصالح السودان والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه.

واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية الرامية لاحتواء التصعيد وتحقيق التهدئة فى السودان، مبرزًا استضافة مصر لقمة دول الجوار للسودان فى يوليو ٢٠٢٣، واجتماع القوى السياسية والمدنية السودانية فى يوليو ٢٠٢٤. 

وأكد عبد العاطى حرص مصر على تعزيز التنسيق مع المبعوث الأممي لإنجاح المهمة الهامة المنوطة بها، وتطلعنا لتقديم كل الدعم  للأمم المتحدة في سبيل استعادة الأمن والاستقرار للسودان الشقيق.

كما أعرب عبد العاطي عن القلق من تدهور  الأوضاع الإنسانية في السودان، مؤكدًا على حرص مصر على توفير الرعاية الكاملة للعدد الكبير من النازحين من السودان من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الاحتياجات.

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