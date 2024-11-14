وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية

قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي: إن مشاوراته مع وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا "رونالد لامولا" تطرقت إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية المهمة.

الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

وأضاف، عبدالعاطي، في مؤتمر صحفي مع وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي بجنوب أفريقيا، اليوم الخميس: "اتفقنا على ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووضع نهاية للمأساة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع، ونؤكد في هذا الشأن تقدير مصر الكامل لمواقف جنوب أفريقيا الدعامة لحقوق الشعب الفلسطيني".

وأوضح وزير الخارجية،" تطرقنا إلى الاعتداءات المتكررة في الضفة الغربية فضلًا عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، والأزمات في ليبيا والسودان والوضع في الصومال والقرن الإفريقي ومناطق البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد".

وتابع: "اتفقنا مجددًا على ضرورة استمرار الجهود المشتركة الهادفة لمحاصرة وهزيمة الإرهاب من خلال تبني استراتيجية شاملة لمختلف الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية، فضلًا عن القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة الدول والمجتمعات الإفريقية".

العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا

وذكر، أنه جرى ترفيع العلاقات بين مصر وجنوب إفريقيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، والزخم الذي تشهده العلاقات بين الدولتين يأتي بناء على توجيه مباشر ومتابعة مستمرة من قيادتي البلدين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا.

ونوه وزير الخارجية إلى أن رئيسي البلدين اتفقا على تكثيف الجهود وتعزيزها لتحقيق مصالح وتطلعات القارة الأفريقية خاصة أن البلدين كبيرين في القارة.