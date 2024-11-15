زيادة أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” بالأسواق

ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” في الأسواق، ارتفاعا ملحوظًا، تراوحت الارتفاعات ما بين 31 جنيهُا و56 جنيهًا؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الحمراء «البتلو» في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الحمراء البتلو الصافي في محال الجزارة، فضلًا عن سعر لحوم البتلو بالعظم اليوم في السوق، في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعا بـ 31 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 443.5 جنيه في الأسواق.

وتراوح سعر اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و480 جنيهًا أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو لحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 56 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 439.2 جنيه.

سجلت اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 240 جنيهًا في أسواق المحافظات.

سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.