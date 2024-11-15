انطلاق قافلة دعوية في الغربية لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية

تطلق مديرية أوقاف الغربية اليوم الجمعة قافلة دعوية كبرى وذلك لبناء الإنسان ونشر القيم الدينية، بتوجيه من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية .

تتضمن القافلة إلقاء خُطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال.

جاء ذلك في إطار جهود الوزارة المُستمرة لإيقاظ الوعي المجتمعي وتعزيز قيمة بناء الإنسان، وتنفيذًا لاستراتيجية الوزارة الجديدة في المحور الثالث «بناء الإنسان»، وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية: «بداية جديدة لبناء الإنسان».



وانطلقت فعاليات القافلة الدعوية في منطقة طنطا أول، من مسجد الشيخة نور الصباح بطنطا، حيث يتولى الشيخ عبد المهيمن السيد محمد، وكيل المديرية، إلقاء خطبة الجمعة، ويشاركه العلماء في دعم مفاهيم الاعتدال والتوعية الدينية.