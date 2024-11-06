تفاصيل حادث تصادم 3 سيارات بطريق "طنطا ـ كفرالشيخ" الدولي (صور)

شهد طريق طنطا ـ كفرالشيخ الدولي بنطاق محور دماط التابع لمركز قطور بمحافظة الغربية حادثا مروعا بين ثلاث سيارات بسبب السرعة الزائدة أسفر عن سقوط 4 مصابين ونقلهم للمستشفى الجامعي بطنطا لتلقي العلاج.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات بطريق طنطا كفرالشيخ الدولي وسقوط مصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة مركز قطور وشرطة النجدة والمرور وثلاث سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وتبين وقوع تصادم بين ثلاث سيارات بمحور دماط على الطريق.

َأصيب في الحادث علي محمد 58 سنة اشتباه كسر بالضلوع والسيد يوسف 30 سنة اشتباه كسر بالضلوع وأحمد ماهر 17 سنة اشتباه كسر بالقدم اليمني وأمير عطية 25 سنة اشتباه مابعد الارتجاج.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ الجامعي بطنطا لاسعافهم وتمكن ضباط المرور من إعادة تسيير حركة المرور بالطريق التي توقفت بسبب الحادث ورفع أثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية.

