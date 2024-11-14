الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

فيديو

شاهد، احتفالات فريق طنطا بالفوز بهدف على الترسانة بعقر داره

شاهد احتفالات فريق
شاهد احتفالات فريق طنطا بهدف علي الترسانه بعقر داره

دخل لاعبو وجماهير نادي طنطا في فرحة عارمة بعد الفوز على الترسانة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس.

توجيهات عاجلة من وكيل أوقاف الغربية للأئمة

طنطا يحقق فوزه الأول بدوري المحترفين على حساب الترسانة 0/1 (صور)

وفاز فريق طنطا على نظيره الترسانة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الخميس في الجولة  الجولة السابعة من مسابقة دوري القسم الثاني أ  “دوري المحترفين” في موسمه الثاني بمشاركة 20 فريقًا. 

ويعد هذا الفوز هو الأول لفريق طنطا منذ انطلاق الموسم الحالي من مسابقة دوري المحترفين. 

وسجل شريف الفقي هدف الفوز لصالح فريق طنطا في الدقائق الاخيرة من عمر اللقاء.

وكانت قد أقيمت اليوم 9 لقاءات من مباريات اليوم الخميس في الجولة السابعة من بطولة دوري المحترفين، بنفس التوقيت في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، بينما أقيم لقاء طنطا والترسانة الساعة الخامسة عصرا. 

 

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20  فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، الطبي والإداري وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

توجيهات عاجلة من وكيل أوقاف الغربية للأئمة

تجارة طنطا تبدأ الدراسة ببرنامج "المحاسبة والتكنولوجيا المالية" بنظام الساعات المعتمدة

طنطا يحقق فوزه الأول بدوري المحترفين على حساب الترسانة 0/1 (صور)

محافظ الغربية يعتمد الأحوزة العمرانية لـ 43 قرية و278 عزبة

الأكثر قراءة

مرتضى منصور يتقدم ببلاغ ضد إمام عاشور وأحمد شوبير

200 جنيه تراجعا في أسعار الذهب منذ بداية الأسبوع

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

منتخب الشباب يخسر أمام المغرب 2-1 في افتتاح تصفيات شمال إفريقيا

تغيير موعد مباراة الزمالك والنصر الليبي

على غرار أمستردام، مشاجرات بين الجماهير الفرنسية والإسرائيلية في ملعب دو فرانس (فيديو)

تصفيات أمم أفريقيا، منتخب بنين يتقدم على نيجيريا 0/1 بالشوط الأول

درجات الحرارة غدا الجمعة 15-11-2024 فى مصر

منوعات

المزيد

هروب شمبانزي عدوانى من حديقة حيوان يثير الذعر فى الكويت (فيديو)

النصب على شركات تأمين بملابس دب، تفاصيل واقعة احتيال مثيرة

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

بكام كيلو الأرز اليوم الخميس بالأسواق؟ تعرف على السعر

سعر السكر اليوم الخميس في الأسواق، وصل لهذا السعر

سعر طن القصدير يسجل 31 دولار اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من البراءة للحبس وصولا للصلح.. 11 محطة في قضية إمام عاشور وفرد أمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«خروا سجدا»، الشعراوي يوضح مظاهر الذلة والعبودية لله في السجود (فيديو)

بعد واقعة طبيبة كفر الدوار، أحمد كريمة يوضح موقف الشرع من إفشاء أسرار الناس (فيديو)

تفسير رؤية عصير الليمون في المنام وعلاقته بالتخلص من الطاقة السلبية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads