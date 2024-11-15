الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

المحامي إيهاب أحمد حافظ يكتب: الدستورية تحسم الجدل، و6 اقتراحات لا بديل عنها في الإيجار القديم

المحامي إيهاب أحمد
المحامي إيهاب أحمد حافظ
ads

أكد إيهاب أحمد حافظ، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أنه في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية الماضية منها أو الحالية، لم يحدث أن تطرق مجلس النواب خلال عشرات السنوات الماضية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفقا للتغيرات المجتمعية، والتي أدت في الوقت الحالي إلى تفاقم هذه العلاقة نتيجة عدم تدخل المشرع في إيجاد حلول تنظم هذه العلاقة لملاءمة كافة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية، إلى أن جاءت وسطرت المحكمة الدستورية العليا عدم دستورية الفقرة الأولى من المواد أرقام (١؛ ٢) من القانون رقم 136 لسنة 1981 وهو ما يعد حكما تاريخيا.

وقال حافظ: تطرق الحكم للعلاقة المنظمة بين المالك والمستأجر والتي استمرت أكثر من أربعين عاما دون المساس بها، حيث قررت المحكمة الدستورية العليا فتح النافذة حول هذه العلاقة وأتاحت لمجلس النواب إعادة النظر في تنظيم هذه العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بعدم ثبات القيمة الإيجارية ولكن يجب على مجلس النواب تعديل وتنظيم هذه العلاقة ككل دون النيل أو التنكيل بأي طرف منهما وليس فقط فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية.


وفي ظل الحوار المجتمعي بين الملاك والمستأجرين على السوشيال ميديا لإيجاد حلول حول تنظيم العلاقة بينهم، إلا أن كل منهما يريد النيل من الآخر، فيجب على مجلس النواب التطرق والنظر فى بعض الأمور المتعلقة بهذه العلاقة ومنها: 


١- الوحدات السكنية المغلقة والتي تخضع لأحكام هذا القانون. 


٢- تفعيل نصوص القانون المدني بشأن  الحكر على الوحدات السكنية وهو عدم جواز الانتفاع بالشيء أكثر من 60 عاما طبقا لأحكام القانون المدني. 


٣- تعديل القيمة الإيجارية  بما يتناسب مع الأمور الحالية مع مراعاة المالك والمستأجر وأرباب المعاشات والدخول البسيطة. 


٤- منح فترة انتقالية للمستأجر تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لإيجاد إسكان بديل.


٥- أولوية المستأجرين في شقق الإسكان الاجتماعي بإجراءات ومقدمات ميسرة. 


6- تفعيل وتعديل القانون لمن يمتلك من المستأجرين مبنى مكون من ثلاثة أدوار بذات المحافظة أو محافظة أخرى إذ إنه بذلك يعد من ذوي الأملاك. 

 

مجلس الدولة الملاك المستاجرين الوحدات السكنية الإيجار القديم

مواد متعلقة

موعد مناقشة مجلس النواب لضوابط تعديل قانون الإيجار القديم

مجلس النواب يناقش ضوابط تعديل قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل

توصيات إسكان النواب بتعديل الإيجار القديم.. عرض التقرير بالجلسات المقبلة.. عدم دستورية الأجرة في القانون.. واستكمال نظر الملف
ads

الأكثر قراءة

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا

الهلال السعودي يعرض راتبًا ضخمًا للفوز بصفقة محمد صلاح

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الدواجن اليوم الجمعة

دليلك لمشاهدة مباراة منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم إفريقيا

تسريب اسم مدرب ريال مدريد الجديد

قبل ساعات من النزال المرتقب، أهم 5 معلومات عن جيك بول منافس مايك تايسون

رئيس الوزراء يشهد غدا احتفالية عودة إنتاج "النصر للسيارات"

70 مشجعا يساندون منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا 2025

منوعات

المزيد

فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

أبعاده تقارب خمسة ملاعب للتنس، اكتشاف أكبر مرجان في العالم

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

قصة أغرب رهاب في العالم، "رهاب الموز"

المزيد

خدمات

المزيد

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور)

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم، «السلندرات» تسجل 140 ألف جنيه

المزيد
ads

انفوجراف

مباريات الأسبوع، منتخب مصر مع بوتسوانا.. الأهلي أمام الاتحاد السكندري.. إيطاليا ضد فرنسا (إنفوجراف)

المزيد
ads
ads

دين ودنيا

المزيد

هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي؟ الإفتاء توضح

13 صيغة للصلاة على النبي لم ترد في السنة

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته بالحصول على أموال قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads