الجمعة 15 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال في محور نتساريم

كتائب القسام
كتائب القسام

قالت كتائب القسام، إنها قصفت بالاشتراك مع كتائب جهاد جبريل، قوات الاحتلال المتمركزة في محور نتساريم بصواريخ 107.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 31 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في القطاع منذ فجر اليوم.

وفي سياق متصل، وصف تيدروس جيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الأوضاع في قطاع غزة بـ"الجحيم"، و"من أسوأ وأصعب الأوضاع في العالم"، مشيرًا إلى معاناة 80 بالمئة من السكان من الإجلاء المستمر، في ظل انعدام أماكن آمنة تجنبهم العدوان الإسرائيلي المتواصل، ويجدون فيها ما يستلزم حياتهم الطبيعية.

وأبرز مدير منظمة الصحة العالمية، في جلسة خاصة عقدت، أمس الخميس، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية "ويش 2024"، أن التقارير الأممية تصف الوضع هناك بأنه يشبه "نهاية العالم، ويزداد سوءًا يومًا بعد الآخر"، مشيرا إلى وجود أكثر من 43 ألف قتيل وعشرات الآلاف من المفقودين وأكثر من 150 ألف مصاب، وهي نسبة كبيرة جدًا بالنظر إلى عدد السكان.

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كتائب القسام محور نتساريم قوات الاحتلال الاحتلال كتائب جهاد جبريل

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