صحة الشرقية: تقديم الخدمات الطبية لـ 8 ملايين شخص خلال 100 يوم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والتي انطلقت في محافظة الشرقية وشارك فيها جميع القطاعات الخدمية والمجتمعية تهدف إلي تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

الانتشار المكثف بالقرى

قامت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية، بالمشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بجهود ضخمة والانتشار المكثف بالقرى والنجوع بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن خطة المبادرة الرئاسية،

تنظيم الأسرة والتطعيمات

وكذلك تنفيذ القوافل الطبية وتقديم الخدمات العلاجية والوقائية وتنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية والتوعية والتثقيف الصحي، وقد أسفر ذلك عن تقديم ٧ ملايين و٦٧٦ ألفا و٣٤٥ خدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية خلال ١٠٠ يوم منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية.

الكشف المبكر وعلاج الاورام

هذا وقد أوضح الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة أنه تم تقديم الخدمة الصحية ضمن حملة ١٠٠ مليون صحة لعدد ١٢٧٢٢١٦ مواطنا، وذلك بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية والتي تم تفعيلها يوم الأحد الثامن عشر من أغسطس ٢٠٢٤، للمرة الأولى بمحافظة الشرقية، ومبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومبادرة العناية بصحة الأم والجنين، ومبادرة رعاية كبار السن، بالاضافة الى مبادرة الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج، وتقديم الخدمات الوقائية والصحية في وحدات الرعاية الأولية لعدد ١٣٠٧٨٧٨ مواطن، وتطعيم ٣٢٩٧٢٥ طفل بالتطعيمات الروتينية.

تقديم الخدمات العلاجية للمرضى

وذلك في ١٩ إدارة صحية بمحافظة الشرقية، وكذلك تقديم الخدمات العلاجية للمرضى في عدد ٢٥ مستشفى لعدد ٣١١٩٣٣٩ مواطنا، كما تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لعدد ٨٣٥٩٠٤ منتفعة، هذا بجانب تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لعدد ٧٤٨٥٦٤ مواطن بمحافظة الشرقية من خلال المثقفين الصحيين وفرق التواصل المجتمعي بالمحافظة.

تنفيذ القوافل الطبية

هذا بالإضافة إلى تنفيذ ٢٦ قافلة طبية منذ انطلاق المبادرة تم خلالها تقديم الخدمة الطبية وصرف العلاج اللازم لعدد ٦٢٧١٩ مريضا، وإحالة ٢٧٠ حالة تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية.

تكثيف انتشار الفرق الطبية

وأضاف وكيل الوزارة بأن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي انطلقت الخميس الأول من أغسطس واستمر تنفيذها على مدار ١٠٠ يوم متواصلة بالمحافظة، لافتًا بأنه تم تدريب الفرق الطبية جيدًا على أعمال المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي تم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة".

الفرق الطبية الثابتة والمتحركة

وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف عمل القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وتطعيم الأطفال المختلفين من عمر يوم وحتى ٥ سنوات.

جودة المنشأت الصحية

مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

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