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شباب الشرقية تواصل تدريب الفتيات على كرة السلة

الشرقيةتواصل تدريب
الشرقيةتواصل تدريب الفتيات على كرةالسلة تحت شعارHer World

تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية  فعاليات تدريب  الفتيات على كرة السلة تحت شعار "Her World " بالصالة المغطاة بالزقازيق بجوار التجنيد بالزقازيق.

شباب الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

وقال الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية إن ذلك جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى إطار الاهتمام بالفتاة والمرأة وذلك  فى كافة المجالات بصفة عامة والرياضة بصفة خاصة، وتفعيلا لمبادرات وزارة الشباب والرياضة وحرص الوزير بأن تحصل الفتاة على حقوقها داخل المجتمع من خلال مشاركتها فى جميع مجالات الحياة. 

التدريب على المهارات الأساسية لكرة السلة 

وأشار إلى أنه يتم تدريب الفتيات على المهارات الأساسية لكرة السلة والتحكم فى الكرة والمشى والتمرير، ضمن خطة تدريب المشروع بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة السلة ويتم متابعة سير العملية التدريبية للمركز بصفة مستمرة ، وتحت إشراف وتدريب الاتحاد المصري لكرة السلة والمدربين المتخصصين من منطقة الشرقية لكرة السلة.

المشروع ينفذ برعاية وزير الشباب 

وقال عبدالعظيم: ينفذ المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وبتوجيهات الدكتور أشرف البيجرمى رئيس قطاع  الرياضة بالشرقية والدكتور عمرو الحداد وكيل وزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية  وذلك مع  اشراف الدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، الدكتورة غادة جمال الدين مدير عام الإدارة العامة القاعدة الشعبية بالوزارة ، الدكتور وائل فهمى مدير إدارة التنمية الرياضية  

شباب الشرقية تنظم فعاليات لتشجيع ذوي الهمم على ممارسة الرياضة

 

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محافظة الشرقية الادارة المركزية للتنمية التنمية الرياضية تدريب مركز الفتيات الصالة المغطاة كرة السلة بجوار التجنيد بالزقازيق مديرية الشباب والرياضة

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