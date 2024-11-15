أعلنت مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ حلمي غياتي وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالقليوبية اليوم، والذي أقيم في مسجد الزارع بإدارة شبرا الخيمة شرق في إطار حرص وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف القليوبية.

انطلاق برنامج لقاء الجمعة للأطفال بالقليوبية

أوضحت الدكتورة فاطمة الجيوشي الواعظة بمديرية أوقاف القليوبية في بيان للمديرية أن اللقاء يأتي في إطار على بناء وعي الطفل بناءً صحيحًا وضمن الجهود العظيمة في غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال واستمرارًا لجهود الوزارة ومديرية أوقاف القليوبية في الاهتمام بالنشء

أضافت أن فعاليات لقاء الأطفال اليوم شهدت مشاركة 300 طفل قدموا نماذج من أنشطة أنشطة الأطفال بالمساجد فى قراءة القرآن الكريم والابتهالات الدينية والأحاديث النبوية والقصائد

أشارت الواعظة بأوقاف القليوبية أنه خلال الأنشطة ظهر لدى المشاركين الأداء الجيد والإبداع فى الحفظ والإلقاء.

أوضحت واعظة أوقاف القليوبية أن مساجد القليوبية قامت باحتضان جميع الأطفال داخلها

فى ظل فعاليات ثقافية وتعليمية متنوعة وتتناسب مع أعمارهم. وتظل هذه الفعاليات والأنشطة خير دليل على مدى ارتباط الجميع بالمساجد وثقتهم فى الفكر المستنير الذى يتم نشره من خلالها.

وذلك تحت رعاية وكيل وزارة أوقاف القليوبية الشيخ ياسر غياتي وإشراف الشيخ عبد الرحمن رضوان مديرة الدعوة وبحضور الشيخ أحمد محمد سيد جاد مدير المتابعة بالمديرية والشيخ على عبد النعيم زهران مدير الإدارة والشيخ طه مهدى عبد الرحمن مفتش الإدارة والشيخ ناصر شيبة مغربي أمام المسجد.

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