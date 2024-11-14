ضبط عاطل ونجله لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليويية، من ضبط عاطل ونجله، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط متهمين بحيازة أسلحة بالقليوبية

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد قيام عاطل ونجله بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة قيام "أحمد. خ" 44 سنه عاطل ومقيم عزبة رستم، ونجله "محمود أ" 22 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان، باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى والاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد الشامي، والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عباده والنقيب عبدالونيس خالد معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم ( 2 كيلو جرام من الحشيش المخدر- وطبنجة 9 ملى و7 طلقات).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والطبنجة للدفاع عن تجارتهم الآثمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ