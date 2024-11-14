الخميس 14 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عاطل ونجله لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

ضبط متهين بالقليوبية،
ضبط متهين بالقليوبية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليويية، من ضبط عاطل ونجله، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

txt

محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن

txt

تفاصيل اجتماع محافظ القليوبية برئيس اتحاد منتجي البيض

ضبط متهمين بحيازة أسلحة بالقليوبية

البداية عندما وردت معلومات إلى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثاني شبرا الخيمة، يفيد قيام عاطل ونجله بالإتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة قيام "أحمد. خ" 44 سنه عاطل ومقيم عزبة رستم، ونجله "محمود أ" 22 سنة عاطل ومقيم ذات العنوان، باتخاذ دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى والاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة الرائد أحمد الشامي، والنقيب إبراهيم خضر، والنقيب يوسف حمدي والنقيب أمير عز الدين والنقيب كريم عباده والنقيب عبدالونيس خالد معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهمين وبحوزتهم ( 2 كيلو جرام من الحشيش المخدر- وطبنجة 9 ملى و7 طلقات).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والطبنجة للدفاع عن تجارتهم الآثمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أمن القليوبية امن القليويية رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة محافظ القليوبية مباحث قسم ثان شبرا الخيمة مباحث القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن

تفاصيل اجتماع محافظ القليوبية برئيس اتحاد منتجي البيض

حقيقة الصور المتداولة لذبح الحمير في القليوبية

النطق بالحكم على سايس جراج متهم بقتل شخص في القليوبية غدا

الأكثر قراءة

أقل من المطلوب مدنيًا، قيمة التعويض المدفوع في تصالح إمام عاشور مع فرد الأمن

سعر جرام الذهب اليوم الخميس 14 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

عيب أوي، كامل الوزير يعلق على استيراد أجبان بـ 1.2 مليار دولار

مدبولي يكشف حقيقة طلب زيادة قرض صندوق النقد الدولي وأزمة العملة

شاي وترابيزة حديد، البساطة والتواضع في عزاء شقيقة شيخ الأزهر بساحة الطيب بالأقصر (صور)

رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات جديدة اليوم

بعد تحديد جلسة معارضة، هل تعترف المحكمة بتصالح إمام عاشور وفرد الأمن؟

طنطا يحقق فوزه الأول بدوري المحترفين على حساب الترسانة 0/1 (صور)

منوعات

المزيد

كوريا الجنوبية تعوض المتضررين من بالونات القمامة التي أطلقتها بيونج يانج

"نمط جديد للعلاقات الدولية"، كتاب جديد عن بيت الحكمة يناقش مجتمع المستقبل المشترك للبشرية

كان مخمورا، الشرطة الأمريكية تحتجز عضوا بالكونجرس في مطار دالاس

علماء المناخ يحذرون من بلوغ انبعاثات الوقود الأحفوري مستوى مرتفعا جديدا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس، «السلندرات» يسجل 140 جنيها

سعر طن القصدير اليوم الخميس في البورصات العالمية

أبرزهم البلطي، ارتفاع أسعار 8 أنواع من الأسماك بسوق العبور اليوم

شروط الالتحاق بالكورس المؤهل للضيافة الجوية

المزيد

انفوجراف

تصريحات أحمد عز في مهرجان القاهرة السينمائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «والسماء ذات الحبك»؟، محمد سيد طنطاوي يوضح

أمين الفتوى: سماع الموسيقى والغناء مباح بشرط (فيديو)

لأول مرة، افتتاح 11 معهدًا أزهريًّا في جامبيا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads