الخميس 14 نوفمبر 2024
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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه بالقليوبية

ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية،
ضبط تشكيل عصابي بالقليوبية، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصصوا في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه،ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص تخصصوا في سرقة متعلقات المواطنين بالإكراه، والإتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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ضبط 3 أشخاص  لسرقة المواطنيين بشبرا الخيمة 

البداية عندما تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ضبط 3 أشخاص بدائرة القسم، وذلك لقيامهم بتشكيل عصابي فيما بينهم تخصصوا في سرقة المواطنين بالطريق العام والإتجار في المواد المخدرة متخذين دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهم الاجرامى.

تعود أحدات الواقعة عند مرور النقيب إبراهيم خضر معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة والقوة الأمنية المرافقه له علي الطريق الدائرى، ابصر 3 أشخاص وهم: "يوسف.و. إ" 20 سنه عاطل و"أحمد. ح. ع" 20 سنه عاطل وشهرته "فرخه"، و"عمر ن ي" 17 سنه سائق توك توك مقيمين جميعا مسطرد دائرة القسم، يستقلوا دراجة بخارية بدون لوحات تسير عكس التجاه، وعند إستيقافهم عثر بحوزتهم علي سلاح نارى "فرد خرطوش" وسلاح أبيض "مطواه".

وبمناقشتهم أقروا بأنهم قاموا بالاتفاق علي تكوين تشكيل عصابى فيما بينهما وذلك لسرقه المواطنين كرها عنهم والاتجار فى المواد المخدرة، وأن الأسلحة المضبوطه بحوزتهم يستخدمونها في إرتكاب وقائع السرقه بالأكراه، ودفاعا عن تجارتهم الآثمه.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 31723 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنه 2024، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اللواء عبد الفتاح القصاص المقدم مصطفي دياب بمديرية أمن القليوبية مباحث قسم ثان شبرا الخيمة

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