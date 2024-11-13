محافظ القليوبية يناقش سبل استثمار أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها

استقبل المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، صباح اليوم المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية والوفد المُرافق له، وذلك لبحث سُبُل التعاون لاستغلال عدد من الأراضي بمدن بنها والقناطر الخيرية وشبرا الخيمة كونها محافظة غنية بفرص استثمار حقيقية.

محافظ القليوبية يتابع استغلال عدد من الأراضي

جاء ذلك بحضور الدكتور باهر شعراوي والمهندس مصطفى عبد الوهاب نائبي رئيس مجلس الإدارة، والمهندس هيثم همام رئيس الإدارة المركزية لمُتابعة وتنفيذ المشروعات، والمهندس اُسامه إسماعيل منسق عام الإدارة، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار، واللواء طارق ماهر رئيس مركز ومدينة بنها، والمهندس وائل جمعة رئيس مركز ومدينة قليوب، والمهندسة منال زين العابدين مدير التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندس ياسر مرعي مدير الشبكات الأرضية.

صندوق التنمية الحضرية يقوم بزيارة للقليوبية

وفي مُستهل اللقاء رحبَّ "محافظ القليوبية" بالحضور مُعربًا عن تقديره لجهود صندوق التنمية الحضرية في تنفيذ المشروعات القومية لتطوير عواصم المحافظات بالمحافظة، فضلًا عن الدعم المُستمر للإسهام في تحقيق أهداف التنمية والعمل على ضمان حق المواطن، مُشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد تركيز من محافظة القليوبية على الاستثمار ورفع معدلات التشغيل للشباب باعتباره مُحركًا أساسيًا فى النمو وعنصرًا رئيسًا فى خلق فرص العمل، لافتًا إلى زيادة فرص الاستثمار وتعظيم دور الصناعة لتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية.

فيما تم استعراض عرض تقديمي خلال الاجتماع يعرض إمكانات المحافظة والميزات النسبية بكافة القطاعات وبصفة خاصة بقطاعات الإستثمار والإنتاج والصناعة، وفي السياق ذاته تم إستعراض المشروعات التي يُمكن إقامتها على أرض المحافظة، والتي من بينها تطوير جزيرة الشعير واستثمار منطقة مرجانة بالجزيرة والتي تعد نواة لتطوير الجزيرة، وأرض المحلج ومساحتها ٧٠٠٠ متر، ومنطقة الشون بمدينة بنها، وذلك لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية ومُستدامة على أرض المحافظة.

وأوضح "محافظ القليوبية" خلال الاجتماع أن المشروعات التي تم استعراضها منفردة وتحقق عوائد قادرة على استعادة تكلفة رأس المال بشكل سريع، مُطالبًا بضرورة تحديث المُخططات الخاصة بمدينة قليوب وتحديد الأراضي المُتاحة لإقامة مشروعات عليها بشكل فوري لخدمة المواطن القليوبية.

فيما أعلن المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، استعداده التام لتفعيل وتنفيذ المشروعات سواء خدمية أو استثمارية على أرض المحافظة، مؤكدًا بأن القليوبية بموقعها المُتميز وشبكة الطرق المحيطة بها تجعلها من المحافظات المُميزة لخلق فرص حقيقية للاستثمار وجذب المُستثمرين لتنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادي كبير للدولة ويُعزز موارد المحافظة.

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