الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن

المهندس ايمن عطية،
المهندس ايمن عطية، محافظ القليوبية، فيتو

أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قرارا بتكليف حسام مصطفي محمد أحمد نائب رئيس مركز ومدينة كفر شكر، السيد مصطفي السيد الأكشر نائب رئيس مدينة الخصوص، أحمد صلاح أحمد إبراهيم نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، نادر ناجى عبد الله خاطر نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية. 

محافظ القليوبية يناقش سبل استثمار أصول الدولة وتعظيم الاستفادة منها

تفاصيل اجتماع محافظ القليوبية برئيس اتحاد منتجي البيض

حركة تنقلات محدودة بالقليوبية 

 إلغاء تكليف حنفي محمد حنفي عبد الرازق من العمل  كنائب رئيس مدينة القناطر الخيرية وعودته للعمل بديوان عام المحافظة. 


ويأتى ذلك فى إطار تجديد الدماء ودفع عجلة العمل بالمحافظة  وأنه يجري بصفة دورية إعادة تقييم أداء شاغلي كافة الوظائف القيادية بهدف تحقيق أعلى معدلات أداء فى مهامهم الوظيفية

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

القناطر الخيرية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية القليوبية

مواد متعلقة

أسواق الخليج تغلق التداولات على انخفاض اليوم الأربعاء

قناع طبيعي يخلصك من البثور السوداء ويغلق المسام الواسعة

النطق بالحكم على سايس جراج متهم بقتل شخص في القليوبية غدا

توفير فرص عمل وإسكان اجتماعي، أبرز طلبات المواطنين من محافظ القليوبية باللقاء الأسبوعي

الأكثر قراءة

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

منوعات

المزيد

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: فوضى الخطاب الديني واحدة من أسباب انتشار الإلحاد بالمجتمعات الإسلامية (فيديو)

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته باستقرار الحياة وتحسين الأمور

ما هي سقر وصفاتها وعدد الملائكة عليها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads