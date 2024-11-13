محافظ القليوبية يصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من نواب مجالس المدن

أصدر المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية قرارا بتكليف حسام مصطفي محمد أحمد نائب رئيس مركز ومدينة كفر شكر، السيد مصطفي السيد الأكشر نائب رئيس مدينة الخصوص، أحمد صلاح أحمد إبراهيم نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية، نادر ناجى عبد الله خاطر نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية.

حركة تنقلات محدودة بالقليوبية

إلغاء تكليف حنفي محمد حنفي عبد الرازق من العمل كنائب رئيس مدينة القناطر الخيرية وعودته للعمل بديوان عام المحافظة.



ويأتى ذلك فى إطار تجديد الدماء ودفع عجلة العمل بالمحافظة وأنه يجري بصفة دورية إعادة تقييم أداء شاغلي كافة الوظائف القيادية بهدف تحقيق أعلى معدلات أداء فى مهامهم الوظيفية

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