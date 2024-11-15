الجمعة 15 نوفمبر 2024
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محافظات

افتتاح مسجد المدينة المنورة بالسنبلاوين

لقاء الأطفال بالمساجد
لقاء الأطفال بالمساجد في الدقهلية، فيتو

شهدت محافظة الدقهلية اليوم الجمعة افتتاح مسجد المدينة المنورة بإدارة أوقاف السنبلاوين، وعقد لقاء جمعة الأطفال بمحل الدمنة.

خطة وزارة الأوقاف المصرية لبناء وتعمير المساجد

وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف المصرية لبناء وتعمير المساجد تحت رعاية  الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف. 

افتتاح مسجد المدينة المنورة بعزبة سكينة 
حيث افتتحت مديرية أوقاف الدقهلية اليوم الجمعة، مسجد المدينة المنورة بعزبة سكينة التابع لإدارة أوقاف السنبلاوين، بمعرفة مدير الإدارة وبعض المفتشين.

 

وأدى الخطبة نيابة عن صاحب الفضيلة وكيل الوزارة فضيلة مدير الإدارة

وذلك  تحت رعاية  الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبرعاية فضيلة الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية. 
 

لقاء الجمعة للاطفال بمحل الدمنة

كما أقيم اليوم لقاء الجمعة للاطفال من مسجد أبو رفاعي التابع لإدارة أوقاف محلة دمنة  بحضور مدير الإدارة الشيخ باسم  وعدد من مفتشي الإدارة  والذي  يهدف الي تحصين النشء من الأفكار الهدامة.

توجيهات عاجلة من وكيل أوقاف الغربية للأئمة

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