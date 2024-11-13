أوقاف سوهاج تشارك اجتماع المجلس التنفيذي بحضور المحافظ ونائبه والسكرتير العام

شاركت أوقاف سوهاج وعلى رأسها فضيلة الشيخ محمد إسماعيل أبو سعدة اجتماع المجلس التنفيذى الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء الوزير الدكتور عبدالفتاح سراج. محافظ سوهاج والدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ واللواء علاء عبد الجابر،سكرتير عام المحافظة

واللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام المساعد لمناقشة عدد من الملفات على رأسها ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وتناول الاجتماع جهود المحافظة في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتم مناقشة عدد من الملفات المهمة ويعكس هذا الاجتماع ضرورة التكاتف بين مؤسسات الدولة للعبور بوطننا الحبيب نحو آفاق جديدة من التنمية والبناء والتعمير فى شتى المجالات.

واختتم اللواء سراج مؤكدا على أن هذا التعاون بين مؤسسات الدولة يساعد على تنفيذ رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالوطن والمواطن وبناء مستقبل آمن لكافة أبناء الشعب المصرى العظيم حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وكافة مؤسسات الدولة المصرية.

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