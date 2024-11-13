الأربعاء 13 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أوقاف سوهاج تشارك اجتماع المجلس التنفيذي بحضور المحافظ ونائبه والسكرتير العام

الاوقاف تشارك اجتماع
الاوقاف تشارك اجتماع المجلس التنفيذى

شاركت أوقاف سوهاج وعلى رأسها فضيلة الشيخ محمد إسماعيل أبو سعدة اجتماع المجلس التنفيذى الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام، بحضور اللواء الوزير الدكتور عبدالفتاح سراج. محافظ سوهاج والدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ واللواء علاء عبد الجابر،سكرتير عام المحافظة 
واللواء أركان حرب أحمد السايس السكرتير العام المساعد  لمناقشة عدد من الملفات على رأسها ضرورة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وتناول الاجتماع جهود المحافظة في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء وتم مناقشة عدد من الملفات المهمة ويعكس هذا الاجتماع ضرورة التكاتف بين مؤسسات الدولة للعبور بوطننا الحبيب نحو آفاق جديدة من التنمية والبناء والتعمير فى شتى المجالات.

واختتم اللواء سراج مؤكدا على أن هذا التعاون بين مؤسسات الدولة يساعد على تنفيذ رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالوطن والمواطن وبناء مستقبل آمن لكافة أبناء الشعب المصرى العظيم حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وكافة مؤسسات الدولة المصرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

اجتماع المجلس التنفيذي أركان حرب أحمد السايس ازالة التعديات علي الأراضي الزراعية الأراضى الزراعية التعديات علي الاراضي الزراعية السكرتير العام المساعد تصالح في مخالفات البناء تعديات علي الاراضي الزراعية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ سوهاج

الأكثر قراءة

خبيرة مصرفية تكشف سر سحب البنك المركزي سيولة كبيرة من البنوك (فيديو)

قرار رئاسي بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا التخصصى، اعرف التفاصيل

حقيقة إلغاء إجازة السبت من المدارس على مستوى الجمهورية

حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (بث مباشر)

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

حسين فهمي وزوجته أول الحضور في افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (صور)

بعد سقوطه في الملعب، أول تحرك من وزير الرياضة بشأن لاعب كفر الشيخ

مباحث الجيزة تحقق في بلاغ من الزمالك ضد كهربا

منوعات

المزيد

"تايم" تكرم الأمير هاري وتضعه بقائمة قادة المناخ 2024

بعد أسبوعين من الفيضانات، إسبانيا تشهد أمطارا غزيرة

بعد 5 سنوات على احتراقها، كاتدرائية نوتردام تستعد لفتح أبوابها الشهر المقبل

الذكاء الاصطناعي يعيد إنشاء كنيسة الفاتيكان التاريخية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الاربعاء

كم وصل سعر كيلو النحاس الأحمر بالسوق المحلية اليوم الأربعاء؟

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

نجاحات وأزمات في 48 سنة.. قصة مهرجان القاهرة السينمائي من البداية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: فوضى الخطاب الديني واحدة من أسباب انتشار الإلحاد بالمجتمعات الإسلامية (فيديو)

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته باستقرار الحياة وتحسين الأمور

ما هي سقر وصفاتها وعدد الملائكة عليها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads