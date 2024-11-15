الجمعة 15 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الضوابط القانونية لعمل المزارع السمكية في مصر

المزارع السمكية،
المزارع السمكية، فيتو

تُعتبر المزارع السمكية من القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز الأمن الغذائي. مع تزايد الاستثمار في هذا المجال، تظهر الحاجة الملحة لوضع ضوابط قانونية صارمة لتنظيم عمل المزارع السمكية، لحماية البيئة وضمان استدامة الموارد.

أهمية  الحفاظ على جودة المياة المستخدمةفي المزارع 

تخضع المزارع السمكة في مصر لعدة قوانين، أبرزها قانون الموارد المائية والري رقم 12 لسنة 1984. ينص هذا القانون على ضرورة الحفاظ على جودة المياه المستخدمة في المزارع، مما يتطلب من المزارعين الالتزام بمعايير محددة تتعلق بنقاء المياه. حيث يُلزم القانون المزارعين بعدم استخدام مياه ملوثة، كما يحظر تصريف المخلفات السائلة من المزارع إلى المجاري المائية العامة دون معالجة مناسبة.

تتولى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مسؤولية تنظيم هذا القطاع من خلال إصدار التراخيص اللازمة، التي تشمل دراسات بيئية شاملة. تتضمن هذه الدراسات تحليل التأثير البيئي المحتمل للمزارع السمكية على النظام البيئي المحيط، مما يساهم في ضمان عدم التأثير السلبي على التنوع البيولوجي.

يعمل القانون أيضًا على تحديد المساحات المائية المخصصة لإنشاء المزارع، مع ضرورة مراعاة التوازن بين استخدام الموارد المائية ومتطلبات التنمية الزراعية. كما تُجري الوزارة عمليات تفتيش دورية على المزارع لضمان التزامها بالشروط البيئية والصحية، مع فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل الغرامات المالية وإغلاق المزارع المخالفة.

أهمية التنسيق بين المزارع السمكية والجهات الحكومية 

من جهة أخرى، تُعتبر الاستدامة من المبادئ الأساسية التي يسعى القانون لتحقيقها، حيث يُعزز من استخدام تقنيات جديدة مثل إعادة تدوير المياه وتحسين إدارة الأعلاف، مما يسهم في تقليل الاستهلاك وضمان تحقيق إنتاجية عالية.

كما تعمل الحكومة على تقديم الدعم الفني والتدريب للمزارعين لتعزيز ممارساتهم الإنتاجية وتطبيق أساليب الزراعة السمكية المستدامة. يُعتبر ذلك جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية المستدامة، التي تهدف إلى زيادة إنتاجية القطاع وتعزيز قدرته التنافسية.

ويُظهر تنظيم عمل المزارع السمكية في مصر أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمزارعين، لضمان تطوير هذا القطاع بشكل مستدام يلبي احتياجات السوق ويحافظ على الموارد الطبيعية. إن تطبيق الضوابط القانونية الفعالة يمثل خطوة حيوية نحو تحقيق الأمن الغذائي وحماية البيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المزارع السمكية الاقتصاد المصري المزارع الجهات الحكومية وزارة الزراعة

الأكثر قراءة

طاهر محمد طاهر يسجل هدف منتخب مصر الأول في مرمى الرأس الأخضر

تغيير مبكر لمنتخب مصر أمام الرأس الأخضر بسبب إصابة محمد شحاتة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية (آخر تحديث)

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

ارتفاع مفاجئ فى أسعار الدواجن اليوم الجمعة

حسام حسن يعلن تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي بتصفيات أمم أفريقيا

الصحة: وصول عدد الوفيات بسبب مقاومة المضادات الحيوية لـ 10 ملايين حالة بحلول 2050

الهلال السعودي يعرض راتبًا ضخمًا للفوز بصفقة محمد صلاح

منوعات

المزيد

الأمير هاري يتمسك بمقاضاة مجموعة روبرت مردوخ

فيديو يظهر لحظات رعب عاشها ركاب طائرة متجهة لميامي

أبعاده تقارب خمسة ملاعب للتنس، اكتشاف أكبر مرجان في العالم

شبيه دونالد ترامب يبيع البوظة في الشوارع (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

هتشتري الأرز بكام النهارده الجمعة

اللحم السوداني بـ 275 جنيها، أسعار السلع الأساسية بسوق اليوم الواحد في مدينة نصر (فيديو وصور)

أسعار النحاس اليوم الجمعة في بورصة المعادن

سعر طن القصدير اليوم الجمعة بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

ملامح إدارة دونالد ترامب الأولية خلال الولاية الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح بعض مظاهر حماية ورعاية الإسلام للبيئة

حكاية مالك بن دينار مع الرجل الذي أدى الحجَّ بلا زاد ولا راحلة

هل تغسل المرأة إذا ماتت وهي في حال العذر الشرعي؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads